Consiliul Național Extraordinar al PNL are loc vineri

Consiliul Național Extraordinar al PNL va avea loc vineri pentru a convoca duminică Congresul Extraordinar al partidului, a anunțat miercuri Partidul Național Liberal.

"Conducerea Partidului Național Liberal, întrunită în ședința Biroului Politic Național din după-amiaza zilei de 17 iunie, a decis - la propunerea președintelui Ilie Bolojan - convocarea Consiliului Național Extraordinar al partidului pe data de 19 iunie 2026, ora 17:00 în format online, cu obiectivul principal de a convoca Congresul Extraordinar al PNL pentru data de 21 iunie 2026, ora 12:00, în București, la Romexpo", se precizează într-un comunicat PNL.

Agenda Consiliului Național Extraordinar de vineri, la care vor participa 800 de delegați, va include aprobarea convocării Congresului Extraordinar pentru duminică, 21 iunie, și aprobarea modificării statutului Partidului Național Liberal.

La Congresul Extraordinar al partidului vor fi invitați 2.500 de delegați din toată țara, dintre care 500 de delegați de drept și 2.000 de delegați aleși de organizațiile partidului din teritoriu.

Agenda Congresului Extraordinar al PNL va fi stabilită vineri.

Consiliul Național Extraordinar a fost convocat pentru a evalua situația creată de decizia prim-vicepreședintelui Adrian Veștea, care a acceptat să fie desemnat premier de Nicușor Dan, după ce PNL a decis să nu mai participe la guvernare alături de PSD.

Miercuri, în cadrul Biroului Permanent al PNL, un al prim-vicepreședinte, Cătălin Predoiu, ministru interimar la interne, și-a anunțat demisia din conducerea partidului, potrivit unor surse.

Cătălin Predoiu ar fi pe lista miniștrilor propuși de Veștea, listă care nu a fost încă înaintată Parlamentului.

