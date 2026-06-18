Consiliului Național al PNL se reunește vineri și pregătește Congresul de duminică

PNL se reunește vineri în ședința Consiliului Național Extraordinar, unde se propune organizarea Congresului Extraordinar pentru data de 21 iunie.

Conducerea PNL, întrunită în ședința Biroului Politic Național miercuri, a decis – la propunerea președintelui Ilie Bolojan – convocarea Consiliului Național Extraordinar al partidului vineri, ora 17:00, în format online, cu obiectivul principal de a convoca Congresul Extraordinar al PNL pentru data de 21 iunie, ora 12:00, în București, la Romexpo.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat în cadrul ședinței BPN că liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul, astfel încât PNL să-și reconfirme direcția politică, să-și clarifice mesajul și să-și mențină credibilitatea în ochii membrilor, simpatizanților și ai românilor.

Agenda Consiliului Național Extraordinar de vineri, la care vor participa 800 delegați liberali, va include:

- Aprobarea convocării Congresului Extraordinar pentru data de 21 iunie.

- Aprobarea modificării statutului Partidului Național Liberal.

Pentru Congresul Extraordinar al partidului, propus a avea loc în ziua de duminică vor fi invitați 2.500 de delegați din toată țara, dintre care 500 de delegați de drept și 2.000 de delegați aleși de organizațiile partidului din teritoriu.

Agenda Congresului Extraordinar al PNL va fi stabilită vineri, în cadrul Consiliului Național Extraordinar.

+++

Cu o zi înainte, Tribunalul Ilfov a suspendat două decizii luate luni de Biroul Politic Național al PNL, când partidul și-a stabilit poziția privind Cabinetul Veștea. Hotărârea instanței a fost luată ca urmare a acțiunii în instanță a 16 liberali, printre care Andrei Baciu, Monica Anisie, Alina Gorghiu, Mihail Veștea, potrivit news.ro.

"Admite cererea având ca obiect ordonanță președințială. Suspendă provizoriu executarea și efectele Deciziei Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal nr. 22 din 15.06.2026 și ale Deciziei Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal nr. 25 din 15.06.2026, până la soluționarea în mod definitiv a litigiului înregistrat la Tribunalul Ilfov sub nr. 1923/93/2026, având ca obiect antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâtului. Executorie de drept. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare", se arată în decizia instanței.

Cele două decizii se referă la excluderea celor care vor face parte din Cabinetul Veștea sau care vor vota pentru învestirea lui.



Acțiunea a fost înregistrată joi, de către Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Prișcă, George Scarlat, Ionuț Stroe, Mihail Veștea, Sebastian Rusu și Eduard Mititelu.

Inițiatorii acțiunii consideră că prin cele două decizii li se dictează cum să voteze la învestirea guvernului și sunt amenințați cu excluderea dacă votează după conștiință.În opinia lor, aceste decizii sunt nelegale pe toate planurile.

PNL a anunțat joi seară că va ataca în termenul legal hotărârea Tribunalului Ilfov, precizând că nu afectează în niciun fel nici decizia de a nu vota un eventual guvern Veștea, nici organizarea Congresului Extraordinar, nici respingerea colaborării politice cu PSD. Formațiunea solicită, de asemenea, tuturor actorilor politici abținerea de la folosirea justiției în lupta politică, adăugând că "nu cedează și nu-și schimbă deciziile politice în urma unor astfel de manevre".

+++

Adrian Veștea și-a anunțat candidatura la șefia PNL și cere mutarea Congresului pe 28 iunie

"Eu cred că este nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului. De aceea, cu seriozitate și echilibru, îmi anunț oficial intenția de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal", a scris Veștea pe pagina lui de Facebook.



Printre altele, el îi cere lui Ilie Bolojan să facă Congresul pe 28 iunie.

"Domnule Bolojan, haideți să facem Congresul PNL pe 28 iunie. Cred că este o solicitare corectă și de bun-simț. Este un gest de minimă decență democratică. Dacă facem asta, tensiunea politică din partid va scădea și cred că, în felul acesta, putem găsi o formulă de a merge înainte, împreună, uniți. Pentru binele Partidului Național Liberal și al României", a mai scris acesta.





