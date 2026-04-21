Președintele Nicușor Dan va avea miercuri, la Palatul Cotroceni, consultări cu liderii Coaliției de guvernare, potrivit Agerpres.

Delegația PNL, condusă de premierul Ilie Bolojan, a ajuns la Palatul Cotroceni.

La finalul discuțiilor, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că i-a transmis președintelui Nicușor Dan "soluțiile pe care le vedem a fi viabile" și social-democrații au susținut că "una din soluții să fie continuarea acestei coaliții pro-europene, dar cu un alt prim-ministru, urmarea votului de luni".

Totodată, dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere, evident PSD poate să treacă în opoziție.

De asemenea, PSD nu susține un Guvern minoritar, așa cum vrea premierul Ilie Bolojan.

"Dincolo de viitoarea poziție a PSD-ului la putere sau în opoziție și care cred că va fi clarificat[ în perioada următoare, evident că angajamentele internaționale pe care România le-a luat, indiferent de cine e prim-ministru sau indiferent de perioada în care s-au luat, că vorbim de PNRR sau că vorbim de lucrurile care țin de angajamente financiare cu Comisia Europeană sau cu toate celelalte organisme internaționale, noi susținem respectarea acestora și cred că e un lucru care merită a fi spus", a continuat el.

Sorin Grindeanu, Claudiu Manda și Marian Neacșu au ajuns la discuțiile de la Cotroceni cu Nicușor Dan.





"În temeiul prerogativelor constituționale, președintele României, Nicușor Dan, a invitat miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii următoarelor partide și formațiuni politice parlamentare, pentru consultări - PSD, PNL, UDMR, Grupul parlamentar al minorităților naționale, USR'', a informat Administrația Prezidențială.

Potrivit sursei citate, consultările vor avea loc după următorul program:

* ora 9:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

* ora 10:30 - Partidul Național Liberal (PNL);

* ora 15:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

* ora 16:30 - Grupul parlamentar al minorităților naționale;

* ora 18:30 - Uniunea Salvați România (USR).

Președintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a declarat marți că va merge la consultările de la Palatul Cotroceni având ca mandat rezoluția adoptată de conducerea liberală, în care se arată sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea sa și pentru finalizarea reformelor asumate. Liberalii au reconfirmat că, dacă PSD va trece de la declarații la declanșarea efectivă a unei crize politice, partidul nu va mai face parte dintr-o coaliție cu această formațiune politică.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că la consultările de miercuri de la Palatul Cotroceni îi va spune președintelui Nicușor Dan că social-democrații nu îl mai susțin pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier și că aceștia doresc să continue într-o coaliție proeuropeană, dacă se poate.

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că parlamentarii partidului, reuniți marți în ședință, au decis în unanimitate să susțină rămânerea în Guvern, chiar dacă PSD ''dezertează''.

UDMR nu are ''niciun motiv'' să se retragă din Guvern, a transmis președintele Kelemen Hunor, într-un interviu la Digi24.

