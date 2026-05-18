Președintele Nicușor Dan a convocat pentru luni consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru, potrivit Agerpres.

UPDATE

Președintele a transmis printr-o declarație de presă scrisă că în cadrul convorbirilor, fiecare delegație și-a prezentat poziția, și-a argumentat constrângerile și a precizat în ce condiții ar avea disponibilitatea de a participa la guvernare sau de a susține un nou Executiv.

"Încă din discuțiile informale purtate după adoptarea moțiunii de cenzură, solicitarea mea a fost ca partidele să indice majoritatea pe care o pot coagula, în acord cu matematica parlamentară, care să poată asigura susținerea unui Guvern. Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală. Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi: este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile", a spus Nicușor Dan.

+++

Consultările s-au terminat, fără niciun consens, pentru că nu există o majoritate care să susțină un nou Guvern. Urmează, potrivit unor surse, noi consultări între președinte și partide.

+++

Ultimii intrați la consultări sunt cei din POT, conduși de Anamaria Gavrilă.

+++

SOS România, condus de Diana Șoșoacă, s-a dus la Cotroceni și a fost primit de Nicușor Dan.

+++

Parlamentarii Minorităților naționale au ajuns la Cotroceni și au intrat la consultări cu președintele.

+++

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a transmis că "ar trebui încercat o refacere a Coaliției, o majoritate sau o altă majoritate, dacă există o altă majoritate”.

Întrebat dacă e posibilă o alianță PSD-UDMR, el a răspuns că "astăzi nu".

+++

UDMR discută cu Nicușor Dan.

+++

Liderul USR, Dominic Fritz, a transmis după consultări că miniștrii USR sunt la muncă și îmcearcă să țină lucrurile "pe o linie de plutire", urmând ca alături de PNL să depună în Parlament mai multe inițiative, inclusiv cele legate de PNRR.

"PSD poate să arate inclusiv în Parlament responsabilitate pe care pretinde că o are și poate să voteze aceste inițiative", a spus Fritz.

El a reiterat și că, după ce PSD a făcut majoritate cu AUR să dărâme Guvernul, "nu mai există o bază de încredere care să ne permită să întrăm într-un Guvern alături de PSD".

+++

Delegația USR este la discuții cu Nicușor Dan.

La finalul discuțiilor, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că formațiunea pe care o conduce "nu va mai susține un Guvern și nu va mai participa la un Guvern în care se va regăsi și PSD".

"De asemenea, nu vom susține un Guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi. În primul rând, din punct de vedere al comunicării publice, a creat așteptări cetățenilor țării noastre care nu pot fi onorate în mod normal, depășind posibilitățile reale pe care le are România din punct de vedere bugetar. Asta a creat niște așteptări care n-au putut fi onorate și, pe bună dreptate, mulți dintre cetățenii țării noastre au fost dezamăgiți și s-a creat posibilitatea unor vânzători de iluzii, să se creadă că se pot rezolva lucrurile fără să deranjeze pe nimeni și să pot asigura condiții care nu pot fi susținute în mod corect de posibilitățile țării noastre. A fost o eroare majoră. Guvernele, în loc să acționeze pentru a menține echilibrele bugetare, s-au dus pe deficite și am ajuns în situația în care am ajuns", a continuat acesta.

+++

Ilie Bolojan și lideri ai PNL au intrat la consultări cu președintele Nicușor Dan.





+++

Liderul AUR George Simion a declarat după consultările de la Cotroceni că partidul pe care îl conduce a cerut mandat pentru formarea unei guvernări.

”Astăzi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm, așadar, intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. Acestea sunt de fapt și obiectivele pentru care am depus moțiunea de cenzură. Jumătate din România își pune speranțele în noi și această jumătate din țară trebuie reprezentată și din punct de vedere politic și trebuie să fie la masa deciziilor. Nu mai poate fi ignorată, cum a fost ignorată pe parcursul ultimului an”, a declarat George Simion la finalul consultărilor de la Cotroceni, potrivit News.ro.

El a precizat că a depus pe masa președintelui României planul AUR de scoatere a României din criză.



”Noi am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză și suntem dispuși să discutăm cu oricine este direct implicat despre soluțiile pentru scoaterea României acolo de unde a fost dusă. Noi nu suntem vinovați nici pentru criza economică, nici pentru criza politică. Nu noi am fost la guvernare, nu noi am anulat alegerile, însă, pe umerii noștri atârnă o responsabilitate grea. Este timpul să lăsăm la o parte divergențele și să fim parte a soluțiilor. Soluții responsabile. Asta așteaptă românii, nu continuarea pe termen nedeterminat a unei crize politice care costă din ce în ce mai mult”, a transmis liderul AUR.



El a adăugat că dacă AUR nu va găsi majoritate, atunci propune ”întoarcea la popor”.



”Dacă în actuala arhitectură și în actuala componență a Parlamentului nu vom găsi majoritatea necesară să ne întoarcem înapoi la popor. E mult mai de dorit o soluție democratică și întrebarea cetățenilor decât o soluție de laborator care nu face decât să adâncească criza. Sperăm ca românii să fie și acum de partea noastră”, a mai declarat George Simion.





+++

AUR, condusă de George Simion, a ajuns la Palatul Cotroceni.

+++

PSD a ieșit de la discuții după aproximativ 30 de minute.

El a transmis că a transmis punctele de vedere pe care dumneavoastră le știți și poziția Partidului Social-Democrat pentru a înainta, pentru a găsi soluții, pentru a avea un guvern care să aibă puteri de pline și care să fie votat până la încheierea acestei sesiuni în Parlament.

Printre ele, faptul că "nu mai putem avea un Guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru și asta n-au spus doar membrii PSD, inclusiv Parlamentul a spus printr-o moțiune de cenzură votată de 281 de parlamentari și, doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale".

+++

Delegația PSD, condusă de Sorin Grindeanu, a ajuns la consultări.





+++

Potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială, șeful statului are programate consultări cu:

* Partidul Social Democrat - la ora 9:00

* Alianța pentru Unirea Românilor - la ora 10:00

* Partidul Național Liberal - la ora 11:00

* Uniunea Salvați România - la ora 12:00

* Uniunea Democrată Maghiară din România - la ora 13:00

* Grupul parlamentar al minorităților naționale - la ora 14:00

* Partidul S.O.S. România - la ora 15:00

* Partidul Oamenilor Tineri - la ora 16:00.

Cu ce mandate merg partidele la Cotroceni:

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că mandatul cu care PSD merge la consultările de la Palatul Cotroceni este unul destul de larg, și au câteva lucruri peste care nu pot trece, și anume nu fac majoritate cu AUR, nu susțin Ilie Bolojan prim-ministru și nici un guvern minoritar, PNL-UDMR, etc. El a mai spus că o majoritate fără USR se poate face, potrivit news.ro



"Avem câteva, două sau trei lucruri peste care nu putem trece. Nu facem majoritate cu AUR, ceea ce am spus și înainte de moțiune, nu există varianta de a mai susține PSD-ul pe Ilie Bolojan prim-ministru, a doua, și nici nu vom susține vreun guvern minoritar, PNL, UDMR și așa mai departe", a anunțat Grindeanu.

Premierul în funcție, Ilie Bolojan, a declarat sâmbătă, după ce a avut o întâlnire cu primarul Dominic Fritz, la Primăria Timișoara, că cele două partide, PNL și USR, vor fi aliniate la consultările de luni de la Cotroceni și indiferent de formula de guvernare care se va găsi, vor susține proiectele care țin de absorbția de fonduri europene, de stabilitatea financiară a României și de relansarea economică.



Despre mandatul cu care partidul său va merge la consultările cu șeful statului, de la Palatul Cotroceni, Bolojan spunea că în condițiile în care PSD va fi într-o guvernare, PNL va fi în opoziție.



Bolojan a mai afirmat că PNL va analiza dacă ar accepta să facă parte dintr-un guvern condus de un tehnocrat, el arătând că, dacă ai un guvern tehnocrat și PSD este în interiorul lui, nu poți să funcționezi.



La rândul lui, liderul USR Dominic Fritz a afirmat că PSD va trebui să clarifice dacă poate forma o nouă majoritate, iar dacă nu, atunci să o spună public, iar PNL și USR se vor implica pentru a crea o nouă formulă guvernamentală.



Fritz a mai spus că admiră optimismul șefului UDMR, Kelemen Hunor, privind o posibilă refacere a coaliției, el precizând că nu mai există vreo șansă ca PNL și USR să continue guvernarea cu PSD.

Liderul UDMR Kelemen Hunor declara că exclude varianta de guvern tehnocrat, pentru că nu va funcționa și va fi abandonat de toată lumea, de toate partidele, iar toți vor fi în opoziție. El a mai spus că un guvern cu o majoritate transparentă, așa cum a fost până acum, e opțiunea sa, cu un premier care poate fi acceptat de toată lumea.



"Dacă reușim să refacem coaliția, asta ar fi prima opțiune. (..) Sigur, dacă PNL-ul își păstrează decizia așa rigidă, cum au luat această decizie, și PSD-ul păstrează decizia așa cum au luat, atunci va fi foarte greu să reconstruim vechea coaliție. Eu totuși mai nutresc speranța că prima opțiune trebuie să fie să refacem coaliția. (..) Fiecare trebuie să mai lase de la el câte ceva", a declarat Kelemen Hunor, la Digi24.



El arăta, despre varianta unui premier agreat de toate partidele, că trebuie să fie un om care își asumă politic, nu un om care, dacă a picat, se-ntoarce la bancă, la firmă și nu are o legătură cu electoratul în sensul de responsabilitate.

AUR anunță că va participa la consultările președintelui cu partidele, pentru desemnarea premierului, de luni. Delegația formațiunii va fi condusă de George Simion. AUR îi transmite șefului statului că, atunci când exclude anticipat un partid parlamentar relevant, înainte de consultările oficiale, abandonează rolul de mediator și se poziționează ca actor politic partizan.



"Ne dorim ca aceste consultări să fie reale, efective și loiale, nu o formalitate juridică. Partidele chemate la consultări trebuie să poată prezenta poziția lor, soluția politică pe care o propun și condițiile în care pot susține sau participa la formarea unui guvern", a transmis AUR.



Prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu a declarat, duminică, despre consultările de la Palatul Cotroceni, că AUR a pus o condiție foarte clară și anume că nu își pot asuma guvernarea decât în condițiile unui proiect pe care l-au schițat deja public și un candidat sau un premier pe care îl decide partidul.



