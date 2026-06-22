Președintele Nicușor Dan a convocat marți președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.

UPDATE

Consultările s-au încheiat, iar în afară de grupul parlamentar Uniți pentru România, care a făcut propunerea ca Victor Ponta să fie premier, niciun alt partid nu a rostit vreun nume de premier în fața președintelui. Surse politice susțin că o desemnare de premier nu va avea loc în această seară, nici în zilele imediat următoare, pentru că Nicușor Dan pleacă la un Summit în Polonia.

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Parlamentarii neafiliați au intrat ultimii la consultări.





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Grupul parlamentar PACE – Întâi România, format din foști parlamentari SOS România, sunt la consultări.







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Grupul parlamentar Uniți pentru România a mers la consultări cu propunerea ca Victor Ponta să fie premier.



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POT a ajuns la consultări, delegația fiind condusă de Anamaria Gavrilă.

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SOS România, condus de Diana Șoșoacă, s-a dus la consultări cu Nicușor Dan.





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Minoritățile naționale discută cu președintele la Palatul Cotroceni.

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Liderul UDMR a explicat că și PSD, și PNL trebuie "să cedeze" și să nu mai fie răzbunători. De asemenea, el a spus că nu vor fi alegeri anticipate, iar șansele ca Nicușor Dan să desemneze un premier marți sunt mici.

Acesta a vorbit cu Nicușor Dan și despre un Guvern PSD-PNL-UDMR, fără USR.

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Kelemen Hunor și alți lideri UDMR discută acum cu președintele Nicușor Dan.

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Dominic Fritz a declarat după consultări că acum nu e posibilă direcția pro-occidentală cu PSD la guvernare, iar USR nu va susține un Guvern din care face parte formațiunea condusă de Sorin Grindeanu. Aceste lucruri i-au fost spuse lui Dan, adăugând că, alături de PNL și UDMR, USR e pregătit să facă parte dintr-un Guvern minoritar care să poată fi susținut și de social-democrați.

Totodată, alegerile anticipate ar putea să fie un lucru bun, iar USR "nu se teme de acest lucru".

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Liderii USR discută acum cu Nicușor Dan.

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Ilie Bolojan a spus că i-a prezentat lui Nicușor Dan viziunea liberalilor, care consideră că o formulă realistă de guvernare este una care să se bazeze pe un "Pact pentru România", valabil până la finele anului 2026 și în care forțele politice să-l semneze.

Potrivit acestuia, pactul ar trebui să conțină asumarea unor măsuri importante pentru economie și absorbția de fonduri europene și că niciun dintre partidele care vor forma viitoare Coaliție să nu depună moțiuni de cenzură.

De asemenea, el crede că, după convenirea acestui acord, se poate decide formarea unui Guvern minoritar în jurul PSD sau un Guvern minoritar PNL-USR-UDMR. În ambele cazuri, liberalii vor vota învestirea.

Ilie Bolojan a declarat că i-a mulțumit președintelui pentru că astăzi se împlinește un an de când Guvernul său a depus jurământul.

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PNL, în frunte cu Ilie Bolojan, s-au dus la Nicușor Dan pentru discuții despre formarea noului Guvern.

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George Simion a declarat după consultările cu Nicușor Dan că discuția cu șeful statului a decurs „rapid, la subiect”.

"Ne bucură faptul că Nicușor Dan vorbește cu noi rapid, la subiect. Fără AUR nu se poate. Țara trece prin momente complicate. România a fost adusă în această situație de guvernele iresponsabile. AUR a venit la Nicușor Dan cu o propunere de premier AUR. Desigur, respectând votul românilor. Suntem al doilea partid al țării după PSD. A fost o lună pierdută că nu am fost ascultați. Am avut dreptate în tot ceea ce am spus. Cine decontează această lună pierdută din vina președintelui? Președintele s-a încăpățânat să încalce voința democratică, Constituția, și să facă niște desemnări care nu reflectă voința populară, votul, ci reflectă voința lui personală. S-a dovedit că AUR a arătat în Parlament faptul că voința personală a lui Nicușor Dan nu poate trece peste voința poporului și, dacă Nicușor Dan va continua să încalce voința românilor, concluzia logică este că trebuie să ajungem la suspendarea și demiterea lui Nicușor Dan", a spus Simion.



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Delegația AUR, condusă de George Simion, a ajuns la Palatul Cotroceni.

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După consultări, Sorin Grindeanu a spus că PSD vrea să fie parte din soluția care să ducă la formarea unui nou Guvern și exclude o alianță cu AUR.

De asemenea, dacă soluția e ca PSD să formeze un Guvern, partidul l-a informat pe Nicușor Dan că își asumă acest lucru și va da premierul.

PSD l-a anunțat

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Delegația PSD a ajuns la consultări.

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Înainte de consultări, liderul PNL, Ilie Bolojan, și liderul USR, Dominic Fritz, s-au întâlnit la Guvern pentru a discuta o strategie comună la consultările cu Nicușor Dan.

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Consultările vor avea loc astăzi, 23 iunie 2026, după următorul program:

Citește și: Cum a trecut AUR de la „pericolul democrației” la partenerul de care au nevoie PSD și Nicușor Dan



•Ora 13:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

•Ora 13:30 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

•Ora 14:00 - Partidul Național Liberal (PNL);

•Ora 14:30 - Uniunea Salvați România (USR);

•Ora 15:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

•Ora 15:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

•Ora 16:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

•Ora 16:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT);

•Ora 17:00 - Grupul parlamentar Uniți pentru România;

•Ora 17:30 - Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

•Ora 18:00 - Parlamentarii neafiliați.