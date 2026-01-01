Cristian Ghinea: Propunerea lui Nicușor Dan reprezintă partida anti-reformatoare

Noua paradigmă din societate este reformatori versus susținători ai status-quo-ului - cei care doresc menținerea sistemului politic vechi, indiferent de partid, a reacționat senatorul USR Cristian Ghinea la propunerea lui Nicușor Dan.

”Scena politică din România se reașează, și lucrul ăsta se întâmplă deja de ceva vreme. Președintele Nicușor Dan doar a adus în mainstream această ruptură ideologică prin decizia de astăzi. ​Nu mai este vorba de ceea ce numeam noi stânga versus dreapta și nici de pro-europeni versus suveraniști anti-europeni. Noua paradigmă din societate este, de fapt, reformatori versus susținători ai status-quo-ului - cei care doresc menținerea sistemului politic vechi, indiferent de la ce partid au astăzi carnet de membru”, a scris Ghinea pe Facebook.

​Senatorul USR consideră că e irelevant că propunerea de premier a lui Nicușor Dan are carnet de liberal, ”propunerea sa reprezintă, în realitate, partida anti-reformatoare, care este de mult conturată”.

Primarul din Bacău, Lucian Viziteu (USR) are o părere contrară. El consideră că președintele a făcut apel la dialog și la găsirea unei soluții politice”stabile” și trebuie discutată propunerea sa.

”Cred că este momentul să ascultăm cu atenție ce se propune și abia apoi să tragem concluzii. Să ascultăm pentru a înțelege, nu doar pentru a răspunde”, a spus Viziteu.



