Președintele Nicușor Dan analizează, potrivit unor surse, mai multe scenarii pentru ca România să aibă un Guvern du puteri depline și cu o majoritate în Parlament.

De de la Guvern politic, Guvern minoritar sau tehnocrat, președintele analizează orice soluție, dar cu condiția ca stabilitatea financiară să fie în prim-plan. O altă propunere a președintelui este ca bugetul de stat pe 2027 să fie gata în toamna aceasta, pentru a evita pierderea timpului, așa cum s-a întâmplat în 2026.

Liderii partidelor politice vor fi chemați la Cotroceni pentru discuții joi sau vineri, după Summitul B9 pe care președintele îl găzduiește miercuri. Discuții vor avea loc până la momentul în care asigurările pentru Dan sunt că o nouă Coaliție cu majoritate în Parlament poate susține Guvernul. În caz contrar, președintele va amâna desemnarea prim-ministrului.

Sursele spun că în scenariul optimist, un nou Guvern ar putea fi învestit până la finele lunii mai.