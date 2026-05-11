Căutare

Mod Noapte/Zi

SURSECriză politică la București: scenariile și condițiile lui Nicușor Dan

Sebastian Rotaru 11 Mai 2026 - 15:38 actualizat: 11 Mai 2026 - 15:40
FOTO: presidency.ro
FOTO: presidency.ro

Președintele Nicușor Dan analizează, potrivit unor surse, mai multe scenarii pentru ca România să aibă un Guvern du puteri depline și cu o majoritate în Parlament.

De de la Guvern politic, Guvern minoritar sau tehnocrat, președintele analizează orice soluție, dar cu condiția ca stabilitatea financiară să fie în prim-plan. O altă propunere a președintelui este ca bugetul de stat pe 2027 să fie gata în toamna aceasta, pentru a evita pierderea timpului, așa cum s-a întâmplat în 2026.

Liderii partidelor politice vor fi chemați la Cotroceni pentru discuții joi sau vineri, după Summitul B9 pe care președintele îl găzduiește miercuri. Discuții vor avea loc până la momentul în care asigurările pentru Dan sunt că o nouă Coaliție cu majoritate în Parlament poate susține Guvernul. În caz contrar, președintele va amâna desemnarea prim-ministrului.

Sursele spun că în scenariul optimist, un nou Guvern ar putea fi învestit până la finele lunii mai. 

  • Share:

Comentarii (0)

Lasă un comentariu


Avertisment: Prin apăsarea butonului "Trimite" sunteți de acord ca textele introduse în câmpurile „nume ” și „comentariu” să fie făcute publice și implică acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului Espress.ro
Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate.

Parteneri secțiune

BRCC