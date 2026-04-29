Cumulul pensie specială-salariu la stat, blocat de Guvern. Votul final apraține Parlamentului

Guvernul a adoptat joi, într-o ședință extraordinară, proiectul de lege prin care se interzice cumulul pensie specială-salariu la stat, iar cei în cauză trebuie să aleagă dacă vor 15% din pensie și salariul sau doar pensia.

Premierul Ilie Bolojan a spus că "acest proiect de lege va fi trimis Parlamentului cu solicitarea să fie adoptat în procedură de urgență, în așa fel încât să rezolvăm o problemă care ține de echitate, o problemă care ține de economii în sectorul public și, de asemenea, una care ține de posibilitatea de a crește în cursul anului viitor, într-o anvelopă rezonabilă, salariile în sectorul public”.

Astfel, potrivit proiectului, un element central al prezentului proiect de act normativ îl constituie reglementarea situațiilor în care persoanele care beneficiază de pensie continuă să desfășoare activități remunerate din fonduri publice.

În acest sens, proiectul de lege introduce o serie de reguli menite să asigure echilibrul între dreptul persoanelor pensionate de a continua activitatea profesională și necesitatea utilizării responsabile a fondurilor publice.

Reglementarea propusă are la bază criterii obiective de diferențiere, respectiv:

 natura pensiei (pensie contributivă sau pensie de serviciu);

 sursa veniturilor salariale (fonduri publice sau sector privat);

 necesitatea instituțională a menținerii în activitate a persoanei respective.

Astfel, se menține posibilitatea continuării activității până la vârsta de 70 de ani pentru persoanele pensionate care desfășoară activități în sectorul public, cu acordul anual al angajatorului.

În cazul persoanelor beneficiare de pensii de serviciu sau pensii stabilite în sistemul pensiilor militare de stat, continuarea activității este condiționată de exprimarea opțiunii pentru reducerea cuantumului pensiei cu 85% pe durata desfășurării activității.

Prin această soluție legislativă se urmărește evitarea situațiilor în care aceeași persoană beneficiază simultan de două venituri integrale provenite din fonduri publice, respectiv pensie de serviciu și salariu plătit din bugetul public.

Totodată, reglementarea propusă nu afectează situația persoanelor pensionate care desfășoară activități în sectorul privat, întrucât în aceste cazuri veniturile salariale nu sunt suportate din bugetul public.

Prin urmare, diferențierea introdusă de proiectul de lege se întemeiază pe un criteriu obiectiv și rezonabil, respectiv sursa finanțării veniturilor salariale, fiind compatibilă cu principiile constituționale ale egalității în fața legii și ale proporționalității măsurilor legislative.

În contextul măsurilor fiscal-bugetare adoptate la nivel guvernamental, proiectul de lege introduce și o serie de dispoziții tranzitorii menite să reglementeze temporar mobilitatea personalului din sectorul public.

Astfel, se instituie suspendarea temporară a unor mecanisme de mobilitate, precum detașarea și transferul, pentru a preveni utilizarea excesivă a acestor instrumente în scopul ocolirii restricțiilor privind ocuparea posturilor vacante.

În același timp, sunt prevăzute mecanisme tranzitorii pentru:

 încetarea detașărilor existente;

 ocuparea anumitor funcții vacante prin transfer în interesul serviciului;

 finalizarea procedurilor de transfer aflate în curs la data intrării în vigoare a legii.

Aceste măsuri sunt justificate de necesitatea asigurării unei gestionări riguroase a resurselor umane în sectorul public în perioada de aplicare a restricțiilor fiscal-bugetare.Măsura are caracter limitat în timp și urmărește consolidarea disciplinei în gestionarea resurselor umane din administrația publică, fără a afecta procedurile deja începute și fără a exclude situațiile în care mobilitatea este justificată de interesul public, de exercitarea unor funcții de conducere ori de participarea funcționarilor publici la activități desfășurate în cadrul organismelor Uniunii Europene sau al altor organisme ori instituții de drept internațional public.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a precizat că în cazul celor care cumulează pensia specială cu salariul sunt în număr de circa 15.000, în timp ce funcționarii detașați sunt în jur de 10.000.

Fără a avea date exacte, Pîslaru a spus că cele două măsuri ar putea face economii la bugetul de stat de circa un miliard de lei.

Proiectul de lege este trimis pentru dezbatere și vot în procedură de urgență la Parlament. Rămâne însă întrebare dacă după ziua de marți, când Guvernul Bolojan riscă să fie demis prin moțiune de cenzură, proiectul de lege să rămână la sertar. De-a lungul lunilor, PSD s-a opus adoptării lui.