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Dacă Eugen Tomac nu reușește să obțină sprijinul partidelor, Dan vrea tot un premier tehnocrat

C.M. 08 Iun 2026 - 17:47 actualizat: 08 Iun 2026 - 18:06
Inquam Photos / Octav Ganea
Inquam Photos / Octav Ganea

Liderul USR Dominic Fritz a declarat că, din ce a înțeles el, președintele Nicușor Dan va desemna tot un tehnocrat să facă guvernul, dacă Eugen Tomac nu reușește să obțină sprijinul partidelor politice parlamentare.

Întrebat dacă e adevărat că în discuția de luni, Eugen Tomac le-a spus liderilor USR că, în cazul în care nu va obține susținerea partidelor, președintele Nicușor Dan va propune la a doua rundă de consultări, tot un premier tehnocrat, Dominic Fritz a confirmat.

"Așa am înțeles că asta este planul, dacă pică guvernul Tomac, atunci a doua propunere ar fi tot un tehnocrat. Așa am înțeles eu cel puțin", a spus Fritz, după discuția cu Eugen Tomac de luni.

Dominic Fritz nu crede că un guvern PSD ar fi sănătos pentru această țară.

"Întrebarea noastră este ce de fapt este un guvern tehnocrat? Sunt câteva nume acolo unde avem desigur multe întrebări".

USR nu a făcut propuneri de tehnocrați, deoarece crede că miniștrii partidului ar trebui păstrați.

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