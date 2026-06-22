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Dan a ieșit la lumină după eșecul Guvernului Veștea: Voi cere partidelor o atitudine rezonabilă

Sebastian Rotaru 13:03 actualizat: 13:03

Președintele Nicușor Dan a ieșit marți cu primul mesaj după eșecul Guvernului Veștea de a fi învestit și convocarea altor consultări cu partidele din Parlament.

"În consultările de astăzi, le voi cere partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă. Le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară, și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate. România are nevoie de un Guvern. Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate", a scris președintele pe X.

 


 

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