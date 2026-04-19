Dan anunță posibile „turbulențe politice", dar și un consens între partide pentru banii din PNRR

Președintele Nicușor Dan a declarat luni că "probabil că vom intra în turbulențe politice", după ce PSD va decide oficial să nu îl mai susțină pe premierul Ilie Bolojan.

Totuși, președintele spune că există consens pe PNRR între cele patru partide pro-occidentale, minoritățile naționale.

"Avem consens că toate legile, actele normative care mai sunt necesare a fi date pentru PNRR, ca ele să treacă, astfel încât România să încaseze banii pe care o are de încasat din PNRR, până la sfârșitul lunii august, când se închide acest program", a spus Dan.

De asemenea, există consens că "România își va păstra traiectoria financiară" actuală, construită pe bugetul de stat.

Președintele a mai declarat că a discutat și cu Ilie Bolojan, și cu Sorin Grindeanu, dar "important este ce a comunicat fiecare dintre domniile lor și au comunicat în mod substanțial în spațiul public".

Mai departe, Dan speră să se găsească o formulă astfel încât să continue guvernarea pro-occidentală.

"Evident că, dacă avem două partide, PSD-PNL, fără de care nu se poate forma o majoritate în Parlament și dacă ele sunt în dezacord, pentru moment nu există o formulă", a completat șeful statului.

Despre ce se întâmplă de luni seară, Nicușor Dan a transmis că vor fi "una, două, trei câte runde de consultări este nevoie pentru a găsi o soluție stabilă pentru România".

Întrebat dacă îl susține pe Ilie Bolojan, președintele a declarat că "există așteptări, dintr-o parte sau alta" și "o tensiune socială".

"Eu încerc să-mi păstrez rolul de mediator, astfel încât să mă pot adresa și unei părți din societate, și alteia", a completat el.

Președintele a negat că a zis vreodată că cele patru formațiuni sunt "condamnate să guverneze împreună", deși a făcut-o.

"N-am spus niciodată asta. Am spus doar că trebuie să facem cu toții tot posibilul, astfel încât ele să guverneze împreună. Asta am spus", a replicat el.

