Dan, despre raportul anulării alegerilor: O să avem un raport complet într-un termen rezonabil

întrebat cât timp vom mai aștepta până la publicarea raportului privind anularea alegerilor prezidențiale, Nicușor Dan a promis din nou că va fi publicat un raport nou, dar nu a dat nici de data aceasta un termen.

”Există mai multe variante de lucru. În tot timpul acesta, au existat și colective și rapoarte sectoriale pe ce s-a întâmplat, o să avem un raport complet. Nu o să vă dau acum în termen, dar într-un termen rezonabil din momentul ăsta”, a răspuns președintele Nicușor Dan, întrebat după încheierea ședinței de lucru de la Constanța.

El a adăugat că și el e ”nerăbdător” să se închidă acest capitol din istoria recentă:

”Pot să vă spun două lucruri, înainte. Din punct de vedere juridic, chestiunea este clară, adică am avut un candidat care a încălcat flagrant legea electorală românească, și, în felul ăsta s-a pus într-o situație de neechitate față de toți ceilalți candidați”.

În privința influenței ruse, Dan susține că există deja un raport, de acum 7 sau 8 luni, al Parchetului general, care dovedește că au existat niște ”companii rusești” în spatele acestei acțiuni.

”Ce îmi doresc eu de la acest raport este să avem o poză mai generală care, în momentul în care va exista, va fi mult mai ușor de înțeles de o categorie largă a populației. Ăsta este scopul meu. În loc să dăm niște demonstrații A implică B, B implică C care pot să fie, care sunt relativ tehnice, să dăm poza generală. Și, când o să dăm poza generală, atunci vă asigur că multă lume o să spună da, avem o influență rusă”.