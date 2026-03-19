Dan: Îmi doresc ca această majoritate parlamentară să continue mult timp, dar o să mai vedem

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, la finalul reuniunii Consiliului European, că își dorește ca majoritatea parlamentară de acum să continue mult timp, dar "o să mai vedem".

"În primul rând că suntem într-o situație mai bună acum decât eram de dimineață. Tot timpul trebuie să ne uităm la partea plină a paharului. Sprijinul pentru domnul Prim-ministru - evident, Președintele este cel care îl numește, dar sprijinul îl dă majoritatea parlamentară. Eu îmi doresc ca această majoritate parlamentară să continue mult timp de acum încolo, dar o să mai vedem", a spus președintele, întrebat dacă în calcul scenariul în care s-ar putea ajunge la rotativă cu un alt premier decât Ilie Bolojan sau dacă Bolojan are în continuare sprijinul lui până în 2027.

Despre faptul că șeful PSD, Sorin Grindeanu, a invocat săptămâna aceasta scenariul alegerilor anticipate, Nicușor Dan a spus că el îl exclude.

"Bineînțeles, teoretic multe se pot întâmpla, dar, dat fiind contextul pe care îl traversăm, e ultimul lucru la care să ne gândim, la o lungă perioadă de instabilitate", a continuat el.

După ce premierul Ilie Bolojan a spus că „dacă nu-i cunoșteam pe vorbitor, nu știam cine este la guvernare și cine este în opoziție”, vorbind despre dezbaterile din Parlament și întrebat ce șanse crede că are Coaliția, președintele a răspuns:

"Bineînțeles că noi toți ne-am dori ca deciziile să fie luate mai repede, ca zgomotul public să fie mai mic, ca în spațiul public să existe și exemple de lucruri bune pe care miniștrii le fac, dar, dincolo de toate aceste neajunsuri, pe deciziile normative, cum este legea bugetului, cum a fost legea pe administrație, cum au fost la sfârșitul anului trecut așa-numita Ordonanță Trenuleț, și așa mai departe, vedem că, într-un timp mai mare decât ne-am dori, se ajunge la un consens și, legislativ, normativ, România progresează. Acesta e rezultatul configurației parlamentare pe care românii au dat-o, și cu această configurație mergem înainte."