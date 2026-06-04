Dan: L-am desemnat pe Tomac premier, face ce vrea, dar nu se pune problema să negocieze cu AUR

Președintele Nicușor Dan a oferit vineri, după Summitul UE-Balcanii de Vest din Muntenegru, detalii despre scenariile politice de la București și cum vede el posibilă instalarea unui Guvern condus de Eugen Tomac.

Întrebat de ce s-a oprit la Eugen Tomac și ce l-a determinat să-l aleagă pe el în detrimentul altor propuneri pe care le-a avut, Dan a spus: "Contrat aparențelor, politica e o meserie. Adică posibilitatea de a negocia, de a-ți ierarhiza argumentele, mizele, capacitatea de interacțiune cu partide. Asta e o meserie care se învață în timp și de aia, dat fiind contextul complicat, așa de complicat că am avut o coaliție care s-a destrămat, am considerat că un politician e mai bun decât, să zicem, un economist care n-a avut de-a face cu politicia".

Întrebat dacă mai avea și alte opțiuni, acesta a declarat că, "din spectrul politic, dată fiind independența lui față de partidele parlamentare, e opțiunea cea mai bună".

De asemenea, el a precizat că "prima opțiune a fost a unui Guvern politic. Numai că niciunul dintre partide nu a venit cu o majoritate la consultări, nu a venit cu o majoritate conturată".

"Am înțeles și contradicțiile între ceea ce dorește fiecare din partide. Și atunci singura soluție logică a fost a unui premier care să fie independent de partidele. Pentru că, dacă spunem independent, evident că și prim-ministru trebuie să fie independent de partidele astea.

Întrebat câți dintre consilierii lui de la Cotroceni vor face parte din lista de miniștri pe care o va propune Eugen Tomac, președintele a precizat că asta "este o discuție în care eu m-am extras".

"Adică este o discuție strict între Eugen Tomac și persoanele pe care dumnealui și le dorește. Nu știu, sunt persoane interesante între consilierii mei. O să vedem. O să vedem", a răspuns președintele.

Despre cine să susțină noul Guvern, Nicușor Dan a spus că scenariul care lui îi place cel mai mult ar fi ca partidele din fosta coaliție să o facă, dar, dacă nu se ajunge acolo, Eugen Tomac nu trebuie să negocieze și cu AUR.

"Așa cum am spus, cu AUR nu. Nu se pune problema. Bineînțeles, din momentul în care l-am desemnat face ce vrea. Dar, în opinia mea, nu se pune problema. Nu se pune problema", a continuat el.