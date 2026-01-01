Dan Motreanu: PSD și AUR nu mai pot juca teatru politic. Au datoria să își asume guvernarea

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu a scris marți pe pagina lui de Facebook faptul că PSD și AUR au dărâmat Guvernul Bolojan, au majoritate parlamentară și "nu mai pot juca teatru politic".

"Au datoria să își asume guvernarea, să vină cu o propunere de premier și un program clar. Nu poți să dai jos un guvern și apoi să fugi de responsabilitate. În economie, orice semnal de haos politic se traduce rapid în costuri reale pentru oameni. Așteptăm, așadar, soluțiile acestei majorități și un plan clar pentru ceea ce urmează", a scris Motreanu.

El a adăugat că datoria PNL este față de cetățenii care le-au cerut modernizarea României, asigurarea de șanse egale pentru toți românii și o viață mai bună.

"Aceste lucruri sunt posibile doar prin schimbarea din temelii a modului de a face politică, schimbare începută de Ilie Bolojan. Modernizarea României nu poate fi făcută prin jumătăți de măsură sau compromisuri în urma cărora să se mențină vechile privilegii", a conchis el.