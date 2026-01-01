Dan Motreanu: Un precedent periculos pentru democrația românească

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a precizat că nominalizarea pentru funcția de prim-ministru a unui prim-vicepreședinte de partid, în absența unei consultări cu partidul respectiv,creează ”un precedent periculos” pentru democrația românească.

”Nu este vorba despre persoana desemnată și nici despre partidul care se află astăzi în această situație. Este vorba despre respectarea autonomiei partidelor politice și despre evitarea oricărei aparențe de ingerință în viața lor internă. În egală măsură, este vorba despre respectarea unui mecanism democratic bazat pe dialog, negociere și echilibru între instituțiile statului și forțele politice reprezentate în Parlament”, a comentat Motreanu, decizia lui Nicușor Dan de a desemna un premier fără o consultare cu partidele și fără o discuție cu formațiunea din care Adrian Veștea face parte.

Atunci când desemnarea premierului devine rezultatul unei decizii unilaterale, luate înaintea construirii unui consens politic și fără o consultare autentică a actorilor implicați, nu este ”afectat doar rolul partidelor, ci este pusă sub semnul întrebării însăși logica reprezentării parlamentare”.

”Într-o democrație funcțională, un președinte cu adevărat mediator știe că majoritățile nu se presupun și nu se impun; ele se construiesc prin dialog, negociere și acord politic”.

În schimb, deputatul Răzvan Prișcă, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, Adrian Anghelescu, primarul din Giurgiu, și-au exprimat public susținerea pentru colegul Adrian Veștea.

