Dan: Nu trebuia să cadă Guvernul Bolojan. Veștea, varianta pe care am considerat-o potrivită

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat vineri, la Bruxelles, de ce l-a desemnat pe Adrian Veștea premier fără să discute anterior cu PNL, însă a refuzat să odere un răspuns direct.

"Am spus de mai multe ori lucrul ăsta. Eu nu fac jocuri de partid. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este să... Cum am spus, are mai multe componente. Cele două esențiale, față de situația în care ne găsim, sunt menținerea direcției pro-occidentale și evitarea unei cădere economice bruște. Și atunci am avut o încercare cu domnul Tomac. Pe baza informațiilor repetate pe care le-am obținut în dialogul cu partidele, am fost convins că va trece. Am avut niște surprize și atunci am ales, repet, fără să intru în vreun joc de partid, varianta pe care eu am considerat-o cu cele mai mari șanse de a trece în Parlament, în condițiile în care niciunul dintre partidele din România nu a venit cu o variantă de majoritate", a spus Nicușor Dan.

El a adăugat că "suntem după șase săptămâni de când guvernul a căzut", dar "nu trebuia să cadă, evident, și nu vreau să ne întoarcem la decizia de ce a căzut, cine a fost vinovat.

"Suntem după șase săptămâni în care niciun partid nu a venit la președinte să spună, în urma discuțiilor pe care le-am avut, iată, se conturează o majoritate. Și varianta Veștea este varianta pe care eu am considerat-o potrivită pentru a strânge o majoritate și a ieșit în sfârșit din criza asta să putem să... guvernul să aibă puteri depline, să închidem procesul pe PNRR și toate celelalte", a conchis acesta.

Întrebat de ce a fost ales Veștea fără ca PNL să fie informat, Nicușor Dan a răspuns: "Între momentul în care eu nominalizez și momentul în care guvernul trece sau nu trece, în opinia mea, orice declarație cu privire la acest proces poate să fie considerată o intervenție neconstituțională în proces. De asta sunt rezervat în a da explicații detaliate. Ce vreau eu să vă spun este că, în alegerea pe care am făcut-o, am luat în considerare cele două criterii, adică păstrarea direcției pro-occidentale și am ales acea formulă de prim-ministru care să aibă șanse să strângă o majoritate, cele mai mari șanse să strângă o majoritate și să păstreze direcția pro-occidentală și, evident, stabilitatea financiară".

Întrebat dacă, așa cum a cerut după căderea Guvernului Bolojan, Adrian Veștea a venit la el cu o majoritate, răspunsul a fost nu.

"Nu, nu a venit. Dar, din toate variantele pe care le-am avut pe masă, pe asta am considerat-o cea mai apropiată de majoritate", a conchis președintele.