Decizia PNL de a nu face parte dintr-un Guvern alături de PSD - reconfirmată în Biroul Politic

Conducerea PNL a reconfirmat luni prin vot hotărârea de săptămâna trecută ca partidul să nu facă parte dintr-un Guvern alături de PSD.

"Vot reconfirmare fără PSD. 39 pentru, 10 împotrivă, 5 abțineri", a anunțat deputatul Robert Sighiartău, pe Facebook.

Biroul Politic Național al PNL s-a reunit luni, la ora 17:00, pentru a lua o decizie după ce prim-vicepreședintele Adrian Veștea a acceptat propunerea președintelui Nicușor Dan de a încerca să formeze un guvern.

Înainte de reuniune, Hubert Thuma, care conduce tabăra anti-Bolojan din interiorul PNL, le-a transmis liberalilor că nu e de acord cu direcția în care "ne împinge conducerea partidului în acest moment".



"Nu sunt de acord deloc. Și nu o spun ca să creez tensiune. O spun pentru că tăcerea, acum, ar fi o formă de complicitate la o greșeală. E timpul să încetăm să ne comportăm ca și cum am avea luxul timpului. România are nevoie de un guvern acum. Situația economică este una dificilă, iar incertitudinea crește cu fiecare zi în care nu există o soluție clară. O simt antreprenorii care amână investiții, o simt primarii care nu mai pot face planuri, o simt oamenii care așteaptă stabilitate și predictibilitate într-o perioadă în care au tot mai puține motive să le găsească", a scris Thuma pe Facebook.



Cătălin Pedoiu, Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliciuc au anunțat și el că îl sprijină pe Adrian Veștea.



