Deputat PSD pus de ANAF să returneze un Mercedes AMG GLE 53 gri și-a luat acum unul alb

După citirea moțiunii de cenzură pe 4 mai, Mihai Weber, deputat PSD de Gorj, a mers spre parcare. Dacă până acum ceva vreme Weber folosea un Mercedes AMG GLE 53, acum s-a l-a schimbat cu unul identic, doar că alb.

Snoop, care a relatat și despre prima achiziție, a încercat să-i adreseze o întrebare când a ajuns aproape de mașina lui, Mercedesul alb, dar deputatul a preferat să plece cu un alt vehicul.

Reporter: Ați venit luni la Parlament cu un Mercedes GLE 53. Vă aparține mașina?

Mihai Weber: Mă întrebi de banii pe care avem să-i dăm pe achiziția de vaccinuri, de asta ești îngrijorat?

– V-am întrebat despre mașina Mercedes GLE cu care ați venit luni la Parlament. Vă aparține?

– Deci ai mers cu o mașină BMW ultimul tip. Îți aparține? Este o întrebare care pot să ți-o pun? De-a lungul timpului văd că ai o obsesie pentru persoana mea. E o formă de hărțuire. M-ai alergat pe culoare întunecate. Da? Îmi pui obiecte în față, fără să te prezinți. Întrebi colegii obsesiv despre mine. Nu am ce să discut domnia dumneavoastră.

– Mașina vă aparține sau nu?

– Nu e treaba ta.

– Antifrauda a decis că fosta mașină Mercedes GLE 53 pe care o aveați pe un magazin sătesc…

– Ești în totală eroare. Poți să întrebi la Antifraudă. (…) Este o formă de hărțuire pe care o practici împotriva persoanei mele.

– Că vă întreb cu ce mașină veniți la Parlament este o formă de hărțuire?

– Nu, dar eu te întreb pe tine cu ce mașină vii?

– Sunteți parlamentar, domnule Weber.

– Dragul meu, cu dragă inimă, dar ai o obsesie pentru mine și am spus că discutăm în alte condiții. Nu mai îmi pune obiecte în față, am rămas cu o sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine, discutăm în alte condiții, da?(…)

– Puteți să explicați publicului cui aparține acea mașină Mercedes GLE 53.

– Este bunul personal, orice mașină o am declarată în declarația de avere, este un bun personal.(…)

– O concluzie, mașina Mercedes GLE cu care ați venit luni la Parlament vă aparține pe persoană fizică?

– Documentează-te. La revedere!

Citește mai multe pe Snoop.ro.