Secretarul general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Ioana Dorobanțu, a avansat în funcție, fiind numită secretar general al ministerului prin voința ministrului Cătălin Predoiu.

Legea prevede că funcția de secretar general al unui minister se ocupă prin decizie a prim-ministrului, în urma unui concurs sau prin împuternicire publicată în Monitorul Oficial. Pentru a evita această procedură, Predoiu ar fi inventat formula „desemnării” prin ordin, evitând astfel mecanismul oficial al împuternicirii.

Ioana Dorobanțu este angajată a Ministerului de Interne încă din 1990. Din 2017, adică de nouă ani, ocupă funcția de secretar general adjunct al ministerului, în calitate de înalt funcționar public.

Potrivit fișei postului, secretarul general adjunct participă la managementul superior al instituției, asigură stabilitatea funcționării Ministerului Afacerilor Interne, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între structurile ministerului.

Din șase în șase luni, Dorobanțu, absolventă a Universității „Titu Maiorescu”, cu licență obținută în 1997 la Facultatea de Drept a Universității din București, este menționată în Monitorul Oficial.

