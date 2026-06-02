Diana Buzoianu a depus un pachet legislativ pentru combaterea fenomenului balastierelor ilegale

Aceasta este una dintre cele mai grave surse de prejudicii aduse mediului, bugetului de stat și siguranței publice, spune ministra mediului.

Proiectul de lege modifică atât Legea apelor, cât și Legea minelor și introduce măsuri fără precedent pentru limitarea exploatărilor ilegale de agregate minerale, în special a celor mascate sub forma unor lucrări de amenajare a iazurilor piscicole.



”Ani la rând, acest fenomen a fost ignorat sau acoperit. S-au furat cantități uriașe de balast și pietriș, s-au produs prejudicii de sute de milioane de lei, au fost afectate comunități întregi, iar în unele cazuri au existat inclusiv pierderi de vieți omenești. Este momentul să punem capăt acestor practici ilegale și să aducem ordine într-un domeniu care a funcționat prea mult timp în beneficiul unor grupuri de interese”, a scris pe Facebook Diana Buzoianu.



Din aproximativ 1.200 de avize emise în ultimii zece ani pentru realizarea de iazuri piscicole, doar 102 proiecte au fost finalizate. În rest, exploatările s-au transformat în excavații permanente, fără ca iazurile să mai fie realizate.



”Prin noul pachet legislativ, propun ca avizele pentru lucrările aferente iazurilor piscicole să aibă o durată limitată la doi ani, cu posibilitatea unei singure prelungiri de maximum un an. După expirarea termenului de trei ani, proiectele nefinalizate vor fi sancționate contravențional”, spune ministra mediului.



Printre principalele măsuri propuse se numără:



- creșterea amenzilor de la maximum 80.000 de lei la maximum 500.000 de lei;

- interdicția de a obține noi avize de gospodărire a apelor timp de cinci ani pentru operatorii sancționați care nu respectă noile prevederi legislative; extinderea acestei sancțiuni și asupra beneficiarilor reali ai companiilor;

- introducerea unei noi infracțiuni privind depozitarea ilegală a 20 de m3 de agregate minerale sau realizarea de iazuri piscicole fără autorizații;

- posibilitatea confiscării utilajelor și echipamentelor utilizate în activități ilegale;

obligativitatea instalării de sisteme CCTV în perimetrele de exploatare și păstrarea imaginilor timp de șase luni;

- utilizarea bodycam-urilor de către inspectorii Administrației Naționale Apele Române și ai Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.

- operatorii care pierd avizele și autorizațiile de mediu să nu mai poată continua activitățile miniere în baza unor licențe sau permise de exploatare minieră existente.



Pachetul legislativ a fost elaborat în colaborare cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale și este susținut de parlamentari ai UDMR și PNL, care au semnat proiectul în calitate de coinițiatori.

