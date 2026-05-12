Florin Vlădică, directorul Oficiului de Informații de la Cotroceni, nu știa că se întâlnește cu un urmărit general, a răspuns marți președintele Nicușor Dan la întrebarea unei jurnaliste.

În presă au apărut imagini cu Florin Vlădică, liderul PSD Sorin Grindeanu, fostul ministru al energiei Bogdan Ivan, omul de afaceri Adrian Thiess, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, și Adrian Gheorghe Rafael, condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență și căutat de Poliția Română.

Aceștia au luat masa la un restaurant de lux din București.

"Ce pot să spun, a fost o masă. Nu cred că oamenii de acolo aveau informații despre starea juridică a persoanei respective", a spus Dan întrebat de întâlnirea

Nicușor Dan a adăugat că "tangențial" a vorbit de chestiunea asta, iar Vlădică i-a spus că nu știa. De alte persoane controversate de la acea întâlnire nu au discutat.

Întrebat dacă i se pare normală o astfel de întâlnire, președintele Nicușor Dan a replicat: "Suntem oameni în spațiul public. Atâta timp cât nu se întâmplă nimic ilegal, cred că nu e nimic anormal".

O investigație DeFapt.ro arată că Florin Vlădică a fost omul lui Frank Timiș în Africa și dealer de armament.

DeFapt.ro a obținut mai multe fotografii făcute în 2021 care-l înfățișează pe Florin Vlădică în timp ce inspecta terenuri din Senegal pentru afacerile agricole ale lui Frank Timiș.

Ultima apariție publică a lui Florin Vlădică a fost alături de Victor Ponta într-un hotel din Washington.

Vlădică a ajuns la Cotroceni în mandatul de președinte interimar al lui Ilie Bolojan.