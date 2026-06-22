Liderul extremist George Simion, în partidul căruia PSD și Adrian Veștea și-au pus bazele pentru a vota Guvernul, a luat cuvântul în plenul Parlamentului la votul de învestire și a anunțat că parlamentarii săi care nu sunt trădători părăsesc sala.

"De 35 de ani ați fost la conducere, de 35 de ani, în România, trădarea a fost la ordinea zilei și a intrat cumva în banal, în cotidian. În primul meu discurs de aici, din Parlamentul României, am recitat un fragment dintr-o poezie: <<Nu mai acuzați străinii că ne taie domnitorii și intimidează țara cu guverne provizorii. Eu atât aș vrea să aflu, arătându-vă obrazul: oare unde au fost românii când a fost tăiat Viteazul?>> Pentru că de 35 de ani trădarea a fost la ordinea zilei, ni s-a promis, din aceste bănci, în aceste săli, în aceste instituții, prosperitate. Din păcate, România a ajuns pe ultimele locuri în aproape toate topurile. Ni s-au promis libertate și democrație, iar România a ajuns, din păcate, singurul stat din Uniunea Europeană în care au fost anulate alegeri", a spus Simion.

El a mai adăugat că "Parlamentul României și politica au devenit sinonime cu trădarea"

"Mă uit către poporul român și îi spun că trebuie să ne croim alt viitor. Nu mai putem sta cu coloana îndoită și să fim conduși de niște trădători. Trebuie să stăm drepți, trebuie să stăm în picioare, demni și mândri de ceea ce am fost și de ceea ce suntem. Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare și părăsim această sală sinonimă cu trădarea. De mâine, așteptăm să ne croim un alt viitor pentru România, pentru țara noastră, pentru poporul român. AUR nu trădează și există o majoritate a românilor care nu trădează", a continut el.