Vizita președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunțată public cu o zi înainte de Administrația Prezidențială, la fel și agenda întâlnirii cu Nicușor Dan, nu s-a bucurat de aceeași transparență și din partea Guvernului.

Deși au anunțat tot cu o zi înainte că Ilie Bolojan îl va primi pe Zelenski la Palatul Victoria, Guvernul, mai exact purtătoarea de cuvânt, Ioana Dogioiu, a transmis că alte detalii, cum ar fi ora, sunt secrete din rațiuni de securitate.

În același timp, jurnaliștilor li s-a transmis că nu au acces nici măcar în curtea Palatului Victoria, fiind invocate tot rațiunile de securitate. Acest lucru este fără precedent, în condițiile în care lideri ai altor state au vizitat, alături de jurnaliști atât zone "fierbinți" din Ucraina, cât și alte zone de conflict.

Totodată, Zelenski a susținut mereu declarații și conferințe de presă în fața jurnaliștilor din alte state.

Astfel, presa de la București a trebuit să stea după garduri, păzite de jandarmi, însă jurnaliștii ucraineni au fost surprinși în curtea Guvernului în timp ce relatau despre vizită.

Reporterii au cerut numeroase explicații de la Biroul de presă legate de aceste reguli.

"Președintele Zelenski a fost însoțit de o delegație oficiala care a intrat cu domnia să în incinta Guvernului. Nimeni în afara demnitarilor nu a participat la discuții. Nu au existat declarații. Măsurile de securitate, decise nu de comunicarea Guvernului, au fost fară precedent, au presupus neanunțarea orei întâlnirii și o limitare drastică a accesului în curtea și incinta Guvernului, inclusiv pentru angajați. Observați decalarea mare a orei de începere a ședinței Guvernului. Cât de curând vă vor fi puse la dispoziție imagini, video și comunicat de la întălnire", a transmis Dogioiu.

Potrivit informațiilor obținute de reporteri, partea ucraineană nu a cerut ca presa să nu aibă acces în timpul vizitei, dând de înțeles că măsurile luate au ținut strict de organizarea de la București.

De asemenea, Zelenski a fost văzut făcând poze cu trecătorii în fața hotelului Marriott, situat aproape de Parlament.