După expirarea ultimatumului dat de PNL, Veștea anunță că poziția sa nu se schimbă

Prim-vicepreședintele liberal refuză să își depună mandatul.

"Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea. Am acceptat această responsabilitate cu deplină asumare și merg mai departe cu aceeași hotărâre. Nu caut confruntări și nu voi alimenta tensiuni. Cred că, mai ales în momente dificile, interesul țării trebuie să fie mai presus de orice calcul politic", a scris Adrian Veștea pe Facebook, după ce a expirat ultimatumul dat de PNL.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat luni seară că partidul i-a solicitat lui Adrian Veștea să își depună mandatul de premier desemnat până marți dimineață, la ora 10:00.

"Sunt convins că acest Guvern va trece, pentru că România are nevoie de stabilitate, de un executiv funcțional și de decizii care nu mai pot fi amânate. Nu este momentul pentru ezitări sau calcule personale, ci pentru responsabilitate și curaj politic", a transmis Veștea.

El a negociat la Vila Lac 1 cu formațiunile extremiste și cu neafiliații din Parlament, după care s-a dus la Palatul Parlamentului pentru a discuta cu Victor Ponta.



