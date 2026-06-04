Eugen Tomac a demisionat de la șefia PMP/ Scurt istoric al partidului fondat în jurul lui Băsescu

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a precizat, la solicitarea News.ro, că a demisionat miercuri seară de la șefia PMP, cu o zi înainte de desemnarea făcută de președintele Nicușor Dan.

"Am demisionat miercuri seară de la conducerea Partidului Mișcarea Populară", a declarat Tomac pentru News.ro.

Istoria PMP, fondat în jurul lui Traian Băsescu și lăsat moștenire lui Eugen Tomac

La data de 23 martie 2013, după Convenția Națională a PDL pentru alegerea conducerii, președintele României de atunci, Traian Băsescu, a anunțat printr-un mesaj postat pe Facebook că se desparte de PDL, acuzând fraudarea rezultatului votului de către echipa lui Vasile Blaga pentru ca acesta să fie reales președintele PDL, în situația în care președintele o susținea pe Elena Udrea.

Astfel, susținătorii lui Băsescu au lansat la data de 26 martie 2013 Fundația Mișcarea Populară. Pe 18 mai 2013, conducerea fundației a anunțat că inițiază un sondaj privind transformarea în partid a organizației. Pe 25 mai 2013, s-au anunțat rezultatele sondajului: 58% din voturi pentru co-existența fundației și partidului, 31% pentru transformarea fundației în partid și 11% pentrumenținerea status-quo-ului.

Eugen Tomac a condus PMP din 2022, după ce a fost reales la conducerea formațiunii în cadrul unui congres extraordinar. De-a lungul timpului, Tomac a mai ocupat funcția de președinte al PMP și în perioada 2015-2020.

În 2021, Cristian Diaconescu a fost ales în funcția de președinte al PMP, în cadrul congresului formațiunii desfășurat la Sinaia. Fostul ministru a fost desemnat și candidatul partidului la alegerile prezidențiale din 2024.

Un an mai târziu, în 2022, Colegiul Național al PMP a votat excluderea lui Cristian Diaconescu din partid.

El afirma atunci că Eugen Tomac și "gruparea” lui au ales să elimine partea adversă fără să aștepte hotărârea justiției al cărei termen stabilit este 20 mai 2022.

Conducerea lui Eugen Tomac a fost contestată în instanță, iar în 2025 Tribunalul București a confirmat definitiv că Eugen Tomac este președintele PMP, validând congresul partidului din 2022.



Pe lângă Traian Băsescu și Eugen Tomac, la șefia PMP a mai fost, în perioada 2014 - 2015, și Elena Udrea.

PMP a ratat intrarea în Parlament în 2020, când a adunat circa 4,8% din voturi, iar în 2024 a strâns doar puțin peste 1%.