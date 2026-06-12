Președintele Nicușor Dan a transmis duminică dimineață că Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat, iar în locul lui a fost desemnat să formeze Guvernul Adrian Veștea, fost ministru al Dezvoltării și prim-vicepreședinte PNL.

"Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață, și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, a fost un președinte de Consiliu Județean de succes, a fost un ministru de succes. E o persoană care a atras fonduri europene, e o persoană preocupată de dezvoltare, de exemplu a dezvoltat aeroportul din Brașov, care este un succes. Este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog, și este, nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor. Deci sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină. Vreau să-i mulțumesc lui Eugen Tomac pentru seriozitatea de care a dat dovadă, pentru asumare și pentru responsabilitate", a spus Nicușor Dan.

Președintele a adăugat că nici Tomac și nici el nu s-au jucat de a guvernarea.

"Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită și vreau să le mulțumesc de asemenea tuturor celor care erau pregătiți să facă parte din Guvern. Oameni cu pregătire solidă, care au avut curajul să-și lase parcursul profesional pentru a veni în slujba cetățenilor într-un Guvern al României și oameni pe care noi am înțeles că ne putem baza și de care societatea noastră are nevoie", a mai declarat Dan.

Veștea a spus că el cunoaște bine statul român și știe "de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut".

"Vin după un parcurs de 30 de ani în PNL. Am fost de la simplu consilier local, la trei mandate ulterior de primar, al 3-lea mandat de președinte de Consiliul Județean și am avut și timp de un an jumătate șansa de a fi membru al Guvernului României și am fost ministru la Dezvoltare. Prin aceste oportunități am avut șansa să merg în fiecare județ al României, am avut șansa să stau de vorbă cu primarii, am avut șansa să stau de vorbă cu oamenii, și am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă, o susținere solidă în Parlament, îmi doresc un Guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția prooccidentală. Noi suntem a șasea țară din Europa și trebuie să punem un accent major pe dezvoltare, ceea ce voi face din prima zi. De asemenea, voi avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE pentru a ne consolida securitatea", a spus Veștea.

El a mai punctat că "siguranța românilor și bunăstarea lor sunt obiectivele mele".

"Plec la drum cu gândul la toți primarii din această țară cu care am lucrat, cu gândul la toți românii pe care doresc să-i servesc cu loialitate și responsabilitate. Sunt deschis să discut cu formațiunile politice, democratice, prooccidentale, din Parlamentul României", a conchis acesta.

Și Eugen Tomac a luat cuvântul și i-a mulțumit președintelui pentru încrederea acordată.

"Am plecat în urmă cu zece zile la drum cu convingerea că pot convinge partidele democratice afiliate familiilor europene pentru a-mi acorda încrederea. Am fost sincer, am fost onest, am fost deschis spre orice compromis rezonabil care să oferă rapid țării un Guvern. Nu am găsit această atitudine din partea tuturor partidelor și regret acest lucru. Le mulțumesc tuturor celor care au acceptat să facă parte din lista de miniștri pe care am propus-o. Regret că nu am putut convinge, dar am speranța că ceea ce urmează este ceea ce este bine pentru România", a transmis Tomac.

Cine este Adrian Veștea

Adrian Veștea este cunoscut mai ales pentru activitatea sa în administrația locală din județul Brașov. A fost primar al orașului Râșnov timp de mai multe mandate, apoi a devenit președinte al Consiliul Județean Brașov. În perioada 2023–2024 a ocupat funcția de ministru al Dezvoltării, iar în 2025 a fost ales prim-vicepreședinte al PNL la nivel național și a predat conducerea filialei PNL Brașov.

Adrian Veștea a absolvit Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Este inginer de profil agricol (specializare legată de științe agricole / agronomie, conform CV-ului său.

