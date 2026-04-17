Fritz, către PSD: Sperați să profitați de haos, să vă întoarceți la butoane nestingheriți

Președintele USR, Dominic Fritz, acuză PSD că prin scandalul prin care forțează schimbarea premierului Ilie Bolojan nu face decțt să încerce să profite de haos și "să vă întoarceți la butoane nestingheriți".

"Ați încercat să ne intimidați încă din primele săptămâni ale acestei guvernări. Ați organizat campanii de denigrare împotriva miniștrilor USR, ați votat o moțiune alături de AUR împotriva Dianei Buzoianu, ați ignorat cuvântul dat atunci când trebuia să votăm noul Avocat al Poporului. Acum vreți să schimbați premierul cu un an înainte de termenul agreat. De ce? Cu siguranță nu pentru români. Pretindeți că plecați din guvern ca să apărați oamenii săraci. Prin declanșarea unei crize politice, veți sărăci țara și mai tare. Pierdem 10 miliarde de euro din PNRR. Deficitul și dobânzile vor exploda. Totul se va scumpi. Locurile de muncă vor dispărea", ascris Fritz pe pagina lui de Facebook.

Șeful USR acuză "jocuri de putere pe spinarea oamenilor" pe care PSD spune că-i protejează și acuză partidul de "ipocrizie cruntă".

"Adevărul e altul. Sperați să profitați de haos. Să declanșați criza politică, să vă întoarceți la butoane nestingheriți și să fie totul ca înainte, ca pe vremea lui Ciucă și Ciolacu. E imposibil! La vot românii au spus un NU clar. Nu mai vor să ne întoarcem de acolo de unde am plecat. USR va apăra cu toate puterile această guvernare care a început să reformeze statul și să oprească robinetele. Nu renunțăm la luptă când abia am început curățenia. Le-o datorăm celor care nu mai au răbdare cu o țară în care facem un pas înainte și doi înapoi. Pentru schemele voastre cinice, să nu contați pe noi. Cine se poate baza pe noi: toți românii care își doresc dreptate și prosperitate. Pentru ei luptăm până la capăt, oricât e nevoie", a continuat el.