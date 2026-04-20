Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni seară că a fost complet inadecvat momentul în care PSD a ales să arunce România într-o criză politică, însă USR va rămâne alături de premierul Ilie Bolojan.

"Parcă o petrecere electorală cu jocuri de lumini, în care PSD a dat impresia că se bucură să distrugă ceva și să declanșeze una din cele mai grave crize politice din istoria României. Și asta într-un moment de gravă criză economică și geopolitică. Deciziile în această Coaliție s-au luat împreună în consens și chiar au fost multe decizii care au întârziat, tocmai pentru că am așteptat ca și PSD să fie de acord", a spus Fritz.

El a adăugat că PSD a fost de acord atunci când a fost vorba de a crește taxele, dar acum când, s-a ajuns în momentul în care și statul trebuie să se reformeze, în acest moment "dezertează".

"Este o minciună mare că această criză politică ar fi declanșată în favoarea sau pentru români. Această criză politică este declanșată de PSD strict în interesul propriu. Urfmează să se semneze contracte pentru 16 miliarde de euro pentru programul SAFE, din care o bună parte din vor rămâne în România și vor crea locuri de muncă. Sunt peste 10 miliarde de euro bani din PNRR în joc, sunt reforme care trebuie făcute în instituțiile statului și pare că miza pentru PSD este de fapt că au pierdut controlul asupra acestor sume de bani. PSD se minte singur, crezând că încă este acel partid mare care poate să decidă singur toată soarta României. E ca o pisică ce se uită în oglindă și vede un leu", a continuat el.

Șeful USR a transmis că "PSD trebuie să se obișnuiască cu gândul că poate să guverneze doar în Coaliții".

USR își dorește să continue "curățenia" și nu dezertează, iar miniștrii partidului vor fi mâine la muncă și "vor continua munca lor pentru reforme, munca lor pentru ca banii din PNRR să fie absorbiți, munca lor pentru ca banii din SEIF să întărească Armata Română și nu vor abandona".

"USR va rămâne alături de premierul în funcție în această luptă și vom insista în continuare ca toate reformele pe care le-am agreat deja în programul de guvernare să continuie", a completat Fritz.