Fritz: USR își menține decizia de a nu forma o majoritate cu PSD

Comitetul politic USR a decis marți, după moțiunea de cenzură, de a-și menține decizia de a forma o majoritate cu social-democrații.

"Comitetul Politic al USR își menține decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD. USR continuă direcția politică reformatoare. USR va propune Partidului National Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori”, potrivit unui comunicat.

US îl mandatează pe președintele partidului Dominic Fritz să poarte discuții în acest sens cu președintele PNL, Ilie Bolojan.

Președintele Nicușor Dan va face declarații la ora 18:00.

Conducerea liberalilor s-a reunit de la ora 17:00.