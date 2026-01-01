Fritz: USR tot nu va va Guvernul/Veștea și Nazare muncesc la execuția bugetară

Președintele USR, Dominic Fritz, a reamintit că parlamentarii partidului nu vor vota pentru Guvernul Veștea, făcând aluzie la decizia instanței din ceea ce a fost numită ”joia neagră”.

”Bună dimineața! USR tot nu va vota Guvernul Veștea', a scris vineri liderul USR pe Facebook.

Precizarea vine după ce, joi seara, Dominic Fritz a pierdut definitiv la Înalta Curte de Casație și Justiție procesul cu Agenția Națională de Integritate.

Declarat în conflict de interese, liderul USR a anunțat că va contesta decizia la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) și că va duce la capăt mandatul de primar.

”Fapta imputată mie este că am pus, în a doua zi în scaunul de primar, o semnătură pe dublura referatului semnat de predecesorul meu. Cu această semnătură, deși complet inutilă și fără vreo valoare juridică, ANI zice că am adus beneficii unui arhitect care a lucrat ca proiectant la PUZ, un coleg din USR care împrumutase campania noastră cu 25.000 lei, sumă restituită de Autoritatea Electorală Permanentă. ANI nu vede apartamentele, ceasurile, mașinile și averile celor care au prădat acest stat. Pe acelea nu le caută”, a comentat Fritz.

În acest timp, Adrian Veștea anunță că muncește.

Am avut o întâlnire de lucru cu actualul și viitorul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare. Mi-am dorit continuitate la conducerea unuia dintre cele mai importante ministere, având în vedere provocările pe care le avem în față în următoarele luni.

”Am discutat cu domnul Nazare despre execuția bugetară de până acum, despre perspectivele următoarelor luni, dar și despre măsurile concrete pe care le vom include în programul de guvernare”, a scris el pe Facebook.



Veștea a mai spus că va trebui să continue pe o linie de prudență bugetară, îndeosebi când vine vorba de reducerea cheltuielilor statului:

”În același timp, trebuie să avem o înțelegere corectă a realităților sociale și economice pentru a reporni consumul și pentru a recâștiga încrederea pierdută, așa cum ne-au transmis și reprezentanții mediului de afaceri”.





