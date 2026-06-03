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Fritz vrea un guvern în care să fie păstrați actualii miniștri USR

19:05 actualizat: 19:06
FOTO: Facebook.com/dominicprimar
FOTO: Facebook.com/dominicprimar

Liderul USR Dominic Fritz a reacționat la desemnarea lui Eugen Tomac, precizând că partidul său nu agreează ”nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD”.

Președintele USR, Dominic Fritz, a precizt că, ”din respect pentru președinte și cu responsabilitate pentru țară”, liderii partidului va sta de vorbă cu premierul desemnat Eugen Tomac, pe care îl caracterizează drept un ”europarlamentar respectabil”. 

USR se va duce la discuții ”cu liniile clare” decise: ”Nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă”.

”Astăzi suntem convinși că formula care merită susținerea USR este un guvern care îi include pe miniștrii USR. Toți patru, Diana Buzoianu, Radu Miruță, Oana Țoiu și Irineu Darău, au demonstrat curaj, competență și voință reală de reformă”, a scris Fritz pe Facebook.

El a mai precizat că, oricât ar fi de bine intenționați miniștrii tehnocrați, ”fără asumare politică, un nou guvern nu va avea puterea să facă curățenia necesară”.


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