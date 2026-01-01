G4Media: Cei 16 membri ai ”taberei Thuma” au dat iar în judecată PNL, tot la Tribunalul Ilfov

Cei 16 membri ai ”taberei Thuma” au dat iar în judecată PNL, tot la Tribunalul Ilfov, miza fiind stoparea Congresului PNL programat duminică și daune morale de 4 milioane de lei. Termenul dat de instanță e 3 iulie.

16 parlamentari liberali și-au dat în judecată din nou propria formațiune politică – Partidul Național Liberal, tot la Tribunalul Ilfov, obiectul acțiunilor fiind identice cu cele de joi, când instanța a decis în timp-record de doar câteva ore să suspende decizii anti-Veștea ale partidului. Ei încearcă să stopeze organizarea Congresului PNL, programat duminică.

Ordonanța președințială vizează suspendarea deciziei de miercuri prin care Biroul Politic Național al PNL a decis convocarea pentru astăzi la ora 17 a Consiliului Național, adică pasul formal înainte de organizarea Congresului PNL de duminică 21 iunie, a declarat pentru G4Media o sursă liberală.

Cei 16 puciști au depus cerere de suspendare de urgență a Deciziilor Biroului Politic Național 26 și 27 din data de 17 iunie 2026 care conducerea partidului a convocat un Consiliu Național Extraordinar pe 19 iunie și un Congres Extraordinar pe 21 iunie.

În plus, cei 16 cer de la PNL câte 250.000 lei daune morale, adică 4 milioane de lei în total.

Miza dosarelor de vineri este obținerea unei decizii executorii de stopare a organizării Congresului extraordinar de duminică al PNL, pe cale să fie convocat astăzi de Consiliul Național al partidului.

