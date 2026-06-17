Grindeanu: Bolojan a mințit președintele Republicii/ Ce răspunde premierul interimar

Într-o nouă ceartă publică, șefii PSD și PNL, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, se acuză reciproc de minciuni. În timp ce PSD spune că președintele Nicușor Dan a fost mințit de premierul interimar, cel din urmă se apără și acuză "invenții toxice".

"Eu înțeleg, dincolo de cine e președintele României, cine e președinte la PSD, cine e președinte la PNL, UDMR, sau unde vreți, la AUR, să existe respect pentru funcția de președinte al României. În momentul în care ești președinte al unui partid și îl minți pe președintele României, îl minți și îmi asumi ceea ce spun, că, da, intri într-un guvern tehnocrat, da, intri într-un guvern tehnocrat și faci parte dintr-o majoritate. Dar după trei zile vii și spui, da, intru într-un guvern tehnocrat, dar să nu fie...", a spus Grindeanu.

El a adăugat că "după trei zile vii și spui, intru în acest guvern, dar să nu fie proxy, apropiați ai PSD-ului. După alte trei zile vii și spui, <<dom'le, intrăm și dăm votul, dar să nu fie secretar de stat și prefecții>>, între timp toată lumea fiind de acord cu treaba asta. (...) E treaba lui Ilie Bolojan cum înțelege să se relaționeze cu președintele României. Dar a mințit, a mințit, pentru că asta a făcut. A mințit președintele Republicii și a ajuns să vină de la o zi la alta cu alte scenarii și cu alte cerințe care, ce să vezi, de fiecare dată erau îndeplinite. De aceea suntem în această situație".

În replică, premierul Ilie Bolojan a făcut apel la PSD-iști să înceteze cu "minciunile folosite pentru a vă justifica eșecurile, fuga de răspundere și comportamentul neprincipial".



"Observ că se rostogolesc în spațiul public o serie de invenții toxice. Ca să fie clar: niciodată nu am formulat vreun acord, nici măcar de principiu, pentru învestirea unui guvern tehnocrat. Am spus public că aceasta ar fi putut fi una dintre soluțiile teoretice constituționale, în funcție de îndeplinirea unor condiții care nu au fost îndeplinite. Și, cel mai important, în și pentru PNL decide PNL, prin forurile statutare și prin vot deschis. Deciziile în și pentru PNL nu se iau pe sub masă, oricât de importantă ar fi aceasta. Totodată, nu s-a pus problema să tranzacționez pentru mine sau pentru vreo altă persoană vreo funcție, în schimbul unui acord care nu a fost vreodată în discuție", a scris premierul interimar pe Facebook.



Bolojan a mai transmis că, de la începutul acestei crize, declanșate pentru distrugerea PNL, "ar fi trebuit să înțelegem măcar cât de scurte sunt picioarele minciunii. Ca și ale trădării, de altfel".

