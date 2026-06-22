Grindeanu, cuvinte de laudă la adresa lui Veștea, recunoaște indirect că Guvernul nu trece

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a părut resemnat de eșecul învestirii Guvernului Veștea înainte de încheierea procesului de vot.

"Adrian Veștea a acceptat să intre în această bătălie că e un om responsabil, un om care a dorit binele, un om care a dorit și dorește binele, nu vreau să vorbesc la trecut, un om care își dorește ca România să aib[ ceea ce cred că își dorește orice om de bună credință, un Guvern stabil care să facă politici publice pentru români, astfel încât să nu intrăm într-o zonă de derapaj economic. Sigur că sunt alții care, în acest moment, nici nu au fost prezenți unii dintre ei la vot, stând pe funcții, fac pe moraliștii, dar nu e treaba mea să-i judec, e treaba românilor să-i judece pe fiecare dintre cei care, în acest moment, pun mai presus funcțiile lor personale decât binele române", a spus Grindeanu în timpul votului de învestire, la ieșirea din plen.

El a spus că, dacă Nicușor Dan îl cheamă la consultări, merge.

"PSD, v-am spus de la început, nu fuge de o asemenea... Acum, în PSD este democrație. Fiecare dintre membri, așa cum ați văzut, poate să emită părerile, dar, într-un final, PSD acționează ca o echipă, iar deciziile le luăm împreună. Dacă președintele ne va chema mâine și eu cred că în zilele următoare destul de repede va face acest lucru, PSD nu fuge de această responsabilitate", a spus el.

Întrebat dacă suntem mai aproape de alegere anticipate, dacă Guvernul Adrian Veștea nu va trece la vot, șeful PSD a răspuns: "Evident că ne aflăm cu un pas mai aproape de alegeri anticipate".

