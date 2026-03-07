Grindeanu, despre propunerile la marile parchete: Habar n-am cine sunt. Nu i-am văzut în viața mea

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că nu îi cunoaște și nici nu i-a văzut niciodată pe cei nominalizați de Ministerul Justiției să conducă marile parchete din România.

”E un subiect pe care nu l-am comentat și nici nu o să fac acum. Eu știu că acolo au fost și sunt concursuri. Nu intru în această dezbatere. Sper, în schimb, să fie aleși acolo sau să fie promovați prin concursuri, procurori care să facă treabă, asta este ceea ce îmi doresc. Nu-i cunosc. Habar n-am cine sunt cei care sunt propuși, cei puțin pentru funcțiile de conducere pentru procurori șefi la cele trei parchete. Pe niciunul dintre ei nu-i cunosc. Nu i-am văzut în viața mea”, a spus Sorin Grindeanu, întrebat dacă se așteaptă ca Nicușor Dan să accepte propunerile.

Mai multe organizații civice au protestat vineri seară în fața Palatului Cotroceni și i-au cerut președintelui Nicușor Dan să refuze numirile procurorilor propuși la șefia DNA, DIICOT și a Parchetului General.

Nicușor Dan a ieșit printre protestatari să discute cu ei, iar aceștia i-au strigat, printre altele, "Justiție, nu corupție!". Președintele a spus că "numirile pe care le voi semna mi le voi asuma", iar "procurorii numiți de mine vor avea girul meu".

"Am de 100 de ori mai multe informații despre parchete decât aveți dvs.”, a continuat el.

Atitudinea lui Nicușor Dan este vizibil schimbată față de iulie 2025, când spunea că nu este mulțumit de activitatea șefului DNA, Marius Voineag, și a șefului Parchetului General, Alex Florența, însă mandatele lor expiră în curând.

"Nu sunt mulțumit, am spus asta de mai multe ori, nici de DNA, nici de Parchetul General. La ambele nu există un management care să facă o ierarhie a activității parchetului pe tipuri de infracțiuni și o alocare de resurse care să fie corespunzătoare. Acum fiecare mai are un mandat 6-7 luni, nu cred că este util să forțăm, însă, în momentul în care va fi discuția despre noii șefi ai parchetelor, analiza va fi foarte serioasă și am început să am discuții despre zona din Justiție cu oameni din justiție. Ele vor continua", a spus Nicușor Dan.

O altă dovadă că președintele s-a sucit este că în februarie a declarat, după reuniunea informală a Consiliului Europeană, că pe lista candidaților pentru marile parchete există, în ciuda părerilor publice, "persoane foarte interesante".

"Mi se pare că sunt, și vorbesc cât se poate de serios, niște oameni foarte interesanți printre ei. Am văzut și comentariile din spațiul public, nu sunt de aceeași opinie, dimpotrivă. Am înțeles că e un concurs, oamenii vin cu un plan de management, pe care eu nu îl cunosc acum, dar uitându-mă doar la nume, pentru fiecare dintre cele trei parchete există persoane foarte interesante și eu sunt optimist că ele vor dinamiza", a spus președintele, întrebat cum vede lista celor înscriși pentru funcții.

Întrebat dacă actualul șef al DNA, Marius Voineag, care candidează pentru funcția de adjunct al Procurorului General și care este un personaj controversat cu legături politice este un nume interesant, președintele a replicat: "Nu o să intru, vă dați seama. Mi se pare, asta legat de domnul Voineag, o speculație fără niciun fundament că un om care poate o să fie adjunct la o instituție să controleze o altă instituție. Asta mi se pare fără niciun fundament".

