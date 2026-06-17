Grindeanu joacă rolul nehotărâtului: PSD mai analizează dacă intră la guvernare cu Veștea

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat joi, la finalul unei reuniuni cu parlamentarii formațiunii, că încă nu au decis dacă intră sau nu la guvernare alături de Adrian Veștea.

Grindeanu a negat și că sunt câțiva parlamentari PSD care nu vor să voteze învestirea, așa cum au anunțat unele televiziuni, numinud-le "vise ale unora".

"În acest moment, PSD se află în situația următoare. Stăm și analizăm foarte bine tot ceea ce ține de programul de guvernare. Fiindcă dacă e să privim doar ceea ce s-a întâmplat ultima dată, și anume în urmă cu un an, când noi am venit de bună credință într-o coaliție, dar am fost cam singurii de bună credință în acea coaliție, toți ceilalți, mai puțin UDMR, poate, n-au avut decât un singur, sau doar un singur proiect politic, acela de a lovi PSD-ul și de a-l critica. Ceea ce, de fapt, vedem și acum. Și atunci, PSD-ul trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate", a spus Sorin Grindeanu.

Șeful PSD a adăugat că el are "tot respectul pentru Adrian Veștea".

"Este un om pe care îl cunosc de câțiva ani. Este un om care a câștigat uninominal de câteva ori alegeri, fie la Consiliul Județean Brașov, fie la... a fost și primar. Ceea ce e un lucru foarte important. E un om care, în acest moment, este desemnat premierul României. N-avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea, doar că l-am informat că decizia PSD, de a intra sau nu, se mai lăsa așteptată. Pentru că se va mai lăsa așteptată, pentru că în zilele următoare noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului, trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. Iar azi i-am informat pe colegii mei că, în principiu, mi-aș dori duminică, după-amiază, să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Național și să luăm decizia dacă intrăm sau nu în echipa sau în guvernul condus de Adrian Veștea. Pentru noi e foarte important să discutăm despre un guvern în mod rapid", a continuat acesta.

Întrebat dacă PSD va intra la guvernare cu voturile AUR, partid catalogat extremist, Grindeanu a spus că nu știe. El a mai explicat că acum există doar trei mari poluri în Parlament: PSD, pe de o parte, PNL-USR-UDMR, pe de altă parte, și polul suveranist, astfel că e greu să formezi majorități.