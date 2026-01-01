Grindeanu: Normal ar fi ca Bolojan să demisioneze din funcția de premier, chiar dacă e interimar

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis marți, la finalul votului care a demis Guvernul, că viitorul politic se poate construi tot cu vechii parteneri. De asemenea, el a spus că Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze și să nu rămână interimar.

"Așa cum ați văzut, eu n-am dorit să iau cuvântul la moțiune, tocmai pentru că eu cred că tot noi, împreună, trebuie să construim o majoritate. Votul la această moțiune este unul care face această moțiune să fie adoptată cu numărul record - 281. Cred că egal cu ceea ce a fost în urmă cu 4-5 ani, același număr de voturi (Guvernul Cîțu a fost demis cu 281 de voturi - n.r.)", a spus Grindeanu.

Șeful PSD a adăugat că "asta spune ceva" despre Guvernul Bolojan și el crede că există viață și după moțiunea votată marți.

"Este de datoria partidelor responsabile să găsească o soluție. Mă aștept în perioada următoare ca domnul președint Nicușor Dan să vină și să ne convoace la consultări. Cred că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar, pentru că vorbim totuși de un vot covârșitor", a continuat el.

De asemenea, Sorin Grindeanu a transmis că el și-ar dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, "să găsim o soluție să mergem înainte".

"Eu voi merge împreună cu colegii mei, spunând ceea ce v-am spus de câteva săptămâni, că dorim păstrarea în mare, a coaliției", a explicat el.

Întrebat dacă PSD ar vrea un premier tehnocrat, un premier dat de PNL sau o schimbate de rezoluție a Coaliției, Grindeanu a replicat că partidul său e deschis la soluții și "toate opțiunile sunt deschise".