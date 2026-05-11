VIDEOGrindeanu, paralelă între susținerea din online a lui Bolojan cu susținerea lui Georgescu din 2024

Sebastian Rotaru 11 Mai 2026 - 12:18 actualizat: 11 Mai 2026 - 12:19
ID 259312415 © LCVA | Dreamstime.com
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că există asemănări între susținerea din online de care se bucură premierul interimar Ilie Bolojan și susținerea pe care a avut-o pro-rusul Călin Georgescu în campania prezidențială din 2024.

"Pare că domnului Bolojan, prin diversi, prin terți, îi surâde ideea de a rămâne ad vitam prim-ministru. Există viață și fără Ilie Bolojan. Chiar dacă există un cor mare de lăudători, sincer, o să mă certe colegii mei de la presă, dar să știți că asemăn acest val pe social media, pe care îl vedem, cu ceea ce s-a întâmplat undeva în 2024 la prezidențiale. Sunt cam identice lucrurile", a spus Grindeanu.


De la debutul crizei politice, care a culminat cu demiterea Guvernului Bolojan, în social media acesta se bucură de o susținere uriașă. Între timp, toți social-democrații și-au blocat comentariile pe paginile de Facebook, la fel și pe pagina oficială a PSD.

