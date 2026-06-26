Grindeanu: PSD nu mai înaintează o altă propunere. Nu ne temem de votul cetățenilor

Liderul PSD acuză PNL-USR-UDMR că urmăresc doar să amâne o decizie politică pentru ”a rămâne pe funcții și privilegii”.

”PSD nu va participa la o spirală nesfârșită a condițiilor ce se schimbă în permanență, apoi să fim încontinuu mințiți, stând la masă cu președintele României. PNL-USR-UDMR urmăresc doar să amâne o decizie politică pentru a rămâne pe funcții și privilegii”, a reacționat președintele social-democrat vineri.

El susține că ⁠PSD a avut aceeași poziție de la bun început, că a făcut concesii importante pe parcursul celor 50 de zile și că a acceptat inclusiv varianta unui prim-ministru din partea unui partid clasat după PSD la alegeri.

Grindeanu a respinsa varianta rotativei, deoarece, în acordul politic anterior, PNL a exercitat deja prima parte a rotației la conducerea Guvernului.

”⁠PSD este pregătit să guverneze ... PSD consideră că spațiul compromisului este epuizat. Dacă ceilalți parteneri nu doresc această formulă, trebuie să o spună deschis. Nu este util să prelungim negocieri fără perspectivă”, a scris el pe Facebook.

”PSD nu mai înaintează o altă propunere. De aceea, le transmitem curajoșilor din PNL și USR că nu ne temem de votul cetățenilor”, a mai scris el.



