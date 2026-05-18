Grindeanu:Putem să strângem o majoritate în Parlament,dar nu se înscrie în criteriile cerute de Dan

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că i-a spus președintelui Nicușor Dan că într-un final formațiunea sa poate strânge o majoritate în Parlament, însă această majoritate nu se înscrie în criteriile cerute de șeful statului.

Grindeanu a fost întrebat dacă președintele Nicușor Dan le-a cerut celor de la PSD să facă majoritate parlamentară.

"Noi i-am spus că într-un final putem să strângem o majoritate în Parlament, că putem avea un guvern, dovadă că am strâns 281 de voturi ca să îl schimbăm pe Ilie Bolojan, necesarul fiind de 233, doar că această majoritate nu se înscrie în criteriile cerute de domnia sa", a menționat liderul PSD, la România TV, scrie Agerpres.

El a adăugat că opțiunile pentru alcătuirea unui guvern se îngustează foarte mult.

"S-a dovedit că putem strânge un număr care trece de 233, dar, totodată, eu v-am spus, și nu vreau să las loc de interpretări, v-am spus la începutul acestui interviu că nu facem majorități de acest tip. De asemenea, am văzut ceea ce a spus AUR, că nu votează un guvern din care nu face parte. Atunci se îngustează foarte mult opțiunile", a mai afirmat Sorin Grindeanu.

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, îi cere președintelui Nicușor Dan să îl nominalizeze pe șeful PSD Sorin Grindeanu pentru formarea unui nou Guvern, argumentând că prin demiterea lui Ilie Bolojan a demonstrat că are majoritate parlamentară.

Întrebat la Digi24 despre consultările de la Cotroceni, Ciucu a remarcat că șeful statului este „îngrijorat” de criza politică.

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru luni consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru.

Președintele a transmis printr-o declarație de presă scrisă că în cadrul convorbirilor, fiecare delegație și-a prezentat poziția, și-a argumentat constrângerile și a precizat în ce condiții ar avea disponibilitatea de a participa la guvernare sau de a susține un nou Executiv.

"Încă din discuțiile informale purtate după adoptarea moțiunii de cenzură, solicitarea mea a fost ca partidele să indice majoritatea pe care o pot coagula, în acord cu matematica parlamentară, care să poată asigura susținerea unui Guvern. Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală. Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi: este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile", a spus NicușorDan.

