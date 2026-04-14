Grindeanu: Să iei măsuri împotriva propriului popor, o greșeală. Acest lucru trebuie reparat rapid

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, critică din nou Guvernul din care fac parte și social-democrații.

"Trei vești proaste pentru economie ne arată clar și concret de ce România are nevoie urgent de o resetare care să schimbe actuala direcție greșită a țării. Inflația în luna martie a ajuns la 10%. Consumul s-a prăbușit total în februarie, pentru a șaptea lună consecutiv. Iar Fondul Monetar Internațional a înjumătățit prognoza de creștere economică a României – la doar 0,7%", a scris Grindeanu pe pagina lui de Facebook.

El a adăugat că "aceasta nu este propagandă politică, ci sunt date reale, o radiografie-șoc, ce ne arată că economia se prăbușește accelerat și românii o duc din ce în ce mai rău".

"De aceea – a continua să iei măsuri împotriva propriului popor este o greșeală. Iar acest lucru trebuie reparat rapid!", a conchis acesta.

Mesajul vine și în contextul în care, pe 20 aprilie, social-democrații votează dacă mai vor sau nu să continue guvernarea cu Ilie Bolojan premier.