Grindeanu: Se fac primii pași pentru un nou Guvern. Se poate și fără USR

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, în cărți pentru a fi desemnat premier într-un Guvern minoritar, anunță că "se fac primii pași" și atacă din nou USR, transmițând formațiunii că, dacă nu vrea să fie parte a soluției, se poate și fără ea.

"Se fac primii pași pentru un nou Guvern. Astăzi am convenit cu o parte dintre liderii politici principiile generale ale unui viitor Acord politic- legate de țintele macroeconomice, PNRR, OCDE și SAFE. Zilele sunt importante deoarece ne apropiem cu pași rapizi de startul discuțiilor oficiale ale statului român cu agențiile de rating", a scris Grindeanu pe Facebook.

El a mai scris că nu poate însă să nu remarce "exhibiționismul moral al unora".

"Prin contorsiuni politice permanente, răzgândiri și inventarea unor felurite motive pentru ca România să nu aibă un guvern funcțional se dovedește - dacă mai era nevoie - că unele partide nu au vrut nicio clipă să lase din brațe funcțiile și privilegiile. Blochează toată țara de <<dragul românilor>> și se <<sacrifică>> zilnic rămânând pe poziții Mai exact, s-a ajuns la deblocarea crizei prin blocaj. Acesta este noul paradox politic pe care îl pune astăzi pe masă USR. Ce refuză să vadă cei de la USR este că dacă nu vor să fie parte a soluției, să voteze un guvern cu puteri depline cu prim-ministru PSD, atunci - cu siguranță- se poate și fără ei!", a continuat el.

Anterior, șeful USR, Dominic Fritz, a transmis că cei din partidul său rămân consecvenți și nu vor vota un Guvern monocolor PSD.

"I-am propus astăzi lui Sorin Grindeanu să susțină un Guvern minoritar al PNL-USR-UDMR. Adică o continuare a formulei de guvernare din prezent care funcționează bine și imprimă o direcție reformistă. Numele premierului îl putem discuta. Înțelegem că această rezolvare ar veni cu un preț. Principiul reciprocității - dacă PSD votează un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, votăm și noi, anul viitor, un guvern PSD - este soluția noastră de deblocare a crizei politice. Este o propunere rezonabilă și responsabilă. Acesta este punctul de plecare în negocierea unui acord parlamentar între partidele din fosta coaliție, în spiritul protocolului de anul trecut. Pentru orice altceva lipsește încrederea", a scris, tot pe Facebook, Friz.



El crede că "să lași PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greșeală".

"Cu soluția pe care o punem transparent pe masă, niciun partid nu ar deține toată puterea. Fără acest principiu, PSD primește putere deplină până la alegeri și poate face ce vrea, inclusiv înțelegeri cu oricine, chiar și cu AUR. USR nu poate fi parte din asta. Cele trei partide din acest bloc reformist reprezintă o bună parte dintre români. Ponderea noastră în Parlament este mai mare decât a PSD-ului. Iar rezultatele guvernării reprezintă o garanție că putem livra pentru români și că avem voința să curățăm statul. USR nu sabotează niciun Guvern. USR refuză un singur lucru: să fie scara pe care PSD se întoarce la putere, după ce, împreună cu AUR, a dărâmat guvernul din care făcea parte. Nu putem să premiem partidul declanșator al crizei politice în desfășurare care neliniștește românii și are consecințe în nivelul de trai al oamenilor", a completat acesta.