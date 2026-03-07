Grindeanu și banii dați de PSD presei: Altă întrebare, ca să citez clasici în viață

Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a fost luat la întrebări după ce în octombrie 2025, la Congresul partidului, a promis că într-o săptămână de atunci va publica toate contractele cu presa, inclusiv cele din anii trecuți, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

"Am să răspund scurt. Nu am spus că și cele dinainte, ci am spus că voi prezenta ceea ce se întâmplă după Congres. Nu vreau să răspund de ce. Când ei un partid îl iei și cu plus, și cu minus. Și orice, și un minister, și o primărie. Am spus legat de perioada pe care o am eu de cânde conduc. Nu e niciun fel de problemă, am să îl rog pe Eugen să vă transmită aceste date (consilier - n.r.)", a spus Grindeanu.

Când un jurnalist i-a spus că îi poate reda înregistrarea în care susține că va publica toate contractele, inclusiv cele din anii trecuți, Grindeanu a spus: "Gata, am spus că îți trimit! Am înțeles!".

Vizibil iritat de insistențele jurnalistului, șeful PSD l-a întrebat dacă vrea să vadă datele sau să-l pună să dea date despre cei dinaintea lui. "Eu răspund vizavi de mine. (...) Altă întrebare, ca să citez clasici în viață", a completat Sorin Grindeanu.

Ce spunea Grindeanu în 2025

Pe atunci președinte interimar al PSD, Grindeanu a promis pe 28 octombrie, într-o conferință de presă, că va prezenta toate contractele cu presa după ce va fi ales președinte al partidului pe 7 noiembrie.

"După Congresul din 7 noiembrie, vom face publice toate contractele pe care PSD le are cu presa", a spus, atunci, Sorin Grindeanu.

