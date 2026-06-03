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Grindeanu spune că PSD e deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac

18:47 actualizat: 18:52
ID 401055230 © LCVA | Dreamstime.com
ID 401055230 © LCVA | Dreamstime.com

Pe motiv că România și românii au nevoie, cât mai rapid, de un Guvern, Sorin Grindeanu susține că Partidul Social Democrat este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorității parlamentare.

”PSD dorește să știe care este viziunea prim-ministrului desemnat atât despre programul de guvernare al viitoarei sale echipe executive, cât și componența acestei echipe”, a scris joi seara pe Facebook liderul social-democrat după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că-l desemnează candidat pentru funcția de premier pe Eugen Tomac.

După ce va afla viziunea prim-ministrului desemnat, conducerea PSD ”va supune discuției interne concluziile acestor consultări”. 

Pentru a susține noul Guvern, PSD își dorește respectarea următoarelor principii:

•⁠ ⁠reluarea investițiilor și stimularea economică pentru a recupera locurile de muncă pierdute,
•⁠ protejarea românilor cu venituri mici și medii,
•⁠ susținerea IMM-urilor românești.


Espress

Eugen Tomac - desemnat premier de Nicușor Dan

"Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma Guvernul din poziția de prim-ministru. E un moment important și de aceea e important să spun câteva lucruri înainte de a vorbi de ce vom face și despre domnul Tomac, de unde am pornit și unde suntem azi", a spus Nicușor Dan într-o ...
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