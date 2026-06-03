Grindeanu spune că PSD e deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac

Pe motiv că România și românii au nevoie, cât mai rapid, de un Guvern, Sorin Grindeanu susține că Partidul Social Democrat este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorității parlamentare.

”PSD dorește să știe care este viziunea prim-ministrului desemnat atât despre programul de guvernare al viitoarei sale echipe executive, cât și componența acestei echipe”, a scris joi seara pe Facebook liderul social-democrat după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că-l desemnează candidat pentru funcția de premier pe Eugen Tomac.



După ce va afla viziunea prim-ministrului desemnat, conducerea PSD ”va supune discuției interne concluziile acestor consultări”.



Pentru a susține noul Guvern, PSD își dorește respectarea următoarelor principii:



•⁠ ⁠reluarea investițiilor și stimularea economică pentru a recupera locurile de muncă pierdute,

•⁠ protejarea românilor cu venituri mici și medii,

•⁠ susținerea IMM-urilor românești.





