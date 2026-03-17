Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a avut miercuri seară prima reacție după scandalurile și blocajele din Parlament pe dezbaterile bugetului de stat pe 2026 din Comisiile reunite de buget-finanțe.

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat miercuri că "responsabilitatea pentru acest blocaj este la PSD"

"Într-un moment în care toți românii sunt îngrijorați de creșterea prețurilor, de războiul din Orientul Mijlociu, PSD alege să genereze o criză artificială. Înțeleg că PSD a încercat să testeze astăzi o nouă majoritate cu AUR. Am înțeles din declarațiile unora că nu s-au înțeles la preț și a picat această majoritate. Dar asta înseamnă că nu există în acest moment o voință parlamentară pentru propunerile PSD. La dorința PSD s-a retestat această voință și din nou a picat la vot. Și întrebarea este cât trebuie să aștepte românii până când PSD să accepte că nu există o majoritate în acest parlament pentru propunerile lor inflaționiste. Și motivul pentru care USR respinge propunerea PSD, de ce nu am votat pentru acest amendament și de ce deja în guvern și în coaliție am fost împotriva acestor propuneri, este pentru că am spus foarte clar că nu putem să creștem deficitul, pentru că orice creștere a deficitului crește și prețurile și lovește fix în acești oameni pe care PSD pretinde că vrea să îi protejeze" , a spus Fritz.

Șeful USR crede că este momentul în care să accepte și PSD că nu există o majoritate pentru ideea lor, nici în cadrul coaliției, nici cu alte partide aflate în opoziție, și să se meargă mai departe cu bugetul.

"Eu merg cu propunerea de a nu vota de câte ori e nevoie pentru a ieși ceea ce își dorește PSD, ci de a respecta votul de astăzi în comisie în care de două ori s-a votat, de două ori nu s-a găsit o majoritate. Pentru că, până la urmă, asta este ce a spus PSD întotdeauna. Au avizat cu ministerele lor acest buget, a fost agreat în guvern. Au spus: o să mai venim în Parlament cu amendamente, ca să vedem care este voința parlamentară. Iată că astăzi știm care este voința parlamentară. Dacă PSD are idei altele decât cele agreate, atunci trebuie ei să vină și cu sursa de finanțare. La rectificare de unde? Deci înțeleg că unii își doresc să taie de la investiții și să bage la funcționare la cheltuieli curente, dar este fix politica ce ne-a adus la un deficit de 10%. Deci când înțelege PSD că aceste politici nu funcționează, aceste politici duc la creșterea prețurilor și aceste politici sunt falimentare pentru România", a continuat el.



Liderul extremist AUR, George Simion, a declarat că, "spre deosebire de partidele iresponsabile, care au dus România la o inflație de peste 9%, la un deficit buget de 9% și nu au venit cu bugetul țării atunci când trebuia, în 2025, AUR alege să fie responsabil".



"Punem pe masa Ministrului de Finanțe, a tuturor partidelor și în atenția opiniei publice o variantă de buget alternativ, care asigură respectarea legilor, începând cu pensionarii acestei țări, continuând cu persoanele cu dizabilități și bursele pentru studenți și asigură un deficit în parametrii acceptați de partenerii noștri internaționali. Ceea ce PSD-ul și PNL-ul fac acum, doar pentru spectacol, îi costă mult pe românii care sunt în situații vulnerabile. De aceea, vreau să transmit tuturor pensionarilor din România că ne vom lupta pentru ei și pentru adoptarea amendamentelor noastre, pentru respectarea legilor din România și pentru ceea ce trebuie să se întâmple din punct de vedere legal: indexarea pensiilor cu rata inflației", a spus Simion.



El acuză că ceea ce vrea actuala coaliție este să transforme persoanele cu dizabilități, elevii și studenții, pensionarii, în cerșetori.

"Noi refuzăm această idee, că românii sunt cerșetori și trebuie să stea cu mâna întinsă la ajutoare date din milă. Sunt banii pentru care ei au muncit, pentru care ei au contribuit și trebuie să îi primească. Amendamentele noastre, peste 1.300, la bugetul național, trebuie dezbătute și asigurăm persoanele cu dizabilități, mamele, pensionarii de toate categoriile că vor obține cel puțin un sprijin din partea statului, și asta va fi cu votul AUR în plen. Însă nu ne cereți să fim complice cu PSD-ul la transformarea românilor în cerșetori. Eu promit fiecărui român care este într-o situație grea că vom asigura votarea unui buget care să intre în ținta de deficit de 6%. Avem oameni capabili, oameni care au muncit foarte mult în aceste zile, care au fost târâți în această comisie simulacru și care au refuzat să dea bani pentru construcția de stadioane, fie că vorbim de Oradea, fie că vorbim de Timișoara sau Bistrița, au stadioane acolo, vă garantez eu că au stadioane, pe seama pensionarilor, pe seama elevilor și studenților, pe seama profesorilor", a continuat el.





Simion spune că "AUR votează în interesul românilor și vom obține indexarea pensiilor cu rata inflației sau sprijin pentru persoanele vulnerabile din fonduri de la buget, din fonduri europene și din soluții care se regăsesc în acest buget alternativ pe care în această seară voiam să-l punem pe masa plenului reunit".



"PSD merge până la capăt pentru copiii cu dizabilități și pensionari! Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm șantajului! 3,2 milioane de români au dreptul la Pachetul de Solidaritate. Iar noi suntem vocea lor cu toate riscurile! Dacă noua majoritate USR-PNL-AUR-POT, creată ad-hoc în Parlament, vrea să conducă România sacrificând pensionarii și copiii cu dizabilități atunci le urăm drum bun împreună!", a scris Grindeanu pe Facebook.

Și alți PSD-iști au transmis mesaje similare.

În tabăra cealaltă, deputata PNL Raluca Turcan a scris tot pe Facebook faptul că astăzi, în Parlament, PSD a reușit ceea ce nu au reușit nici Dragnea, nici Dăncilă.



"S-au izolat politic, au blocat bugetul și au pus sub semnul întrebării plata salariilor, pensiilor și ajutoarelor sociale pentru milioane de români. Au aruncat in aer dobânzile, investițiile autorităților locale, precum si funcționarea educației, sănătății și a sistemului de ordine publică. Când alegi să faci jocuri politice iresponsabile, nota de plată nu vine pentru partide, ci pentru oameni. Au vrut o alianță cu AUR. Au obținut, în schimb, izolarea și blocarea României", a scris Turcan.

