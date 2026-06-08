Grindeanu: Viitorul guvern trebuie să schimbe din temelii modelul Bolojan de austeritate

PSD a schimbat guvernul Bolojan pentru că a guvernat prost, în special din punct de vedere economic, a spus Sorin Grindeanu, adăugând că viitorul Executiv trebuie să schimbe din temelii modelul Bolojan de austeritate.

"Dacă acest guvern vrea sprijinul PSD, atunci reformele și măsurile de reducere a deficitului trebuie să plece de sus în jos ... Mesajul PSD pentru domnul Tomac este unul foarte clar. Apreciem responsabilitatea de care dă dovadă, dar viitorul guvern trebuie să schimbe din temelii modelul Bolojan de austeritate. Noi nu vom vota vreodată taxe noi, nu vom vota tăieri de salarii, nu vom vota măsuri care lovesc în pensionari sau în economia românească", a declarat luni președintele PSD Sorin Grindeanu, după discuția cu Eugen Tomac.

"Dacă soluția este să continuăm modelul falimentar Bolojan, atunci PSD nu poate fi parte în acest proiect", a mai afirmat Grindeanu.

PSD va decide "în zilele următoare" dacă va susține sau nu guvern condus de Tomac, după ce va primi programul de guvernare.

"Dacă acest guvern vrea sprijinul PSD, atunci reformele și măsurile de reducere a deficitului trebuie să plece de sus în jos, nu ca până acum. Nici o reformă nu trebuie să fie făcută împotriva cetățenilor sau a companiilor românești', a declarat Grindeanu, adăugând că România are nevoie de un guvern care să aibă curajul să facă reforme reale, precum restructurarea, lichidarea sau privatizarea companiilor de stat pe pierderi.

"În plan economic cred că cea mai importantă măsură de relansare este aceea în care statul să-și plătească datoriile către firmele care au executat lucrări și care nu sunt plătite. Dacă astăzi avem un deficit mai mic, este pentru că statul are facturi de miliarde de lei pe care nu le-a plătit, iar toată economia este sufocată și blocată în acest moment. În domeniul taxelor, aș dori sau am dori ca viitorul guvern să scadă TVA la alimentele de bază și la medicamente până la 9 sau chiar 5%. În plan social ne așteptăm să se ia în calcul o reducere concretă a taxelor pe muncă, măcar pentru salariile mici și medii. De aceea suntem, nu doar eu, ci cu toții, suntem de acord cu domnul Tomac când spune că România are nevoie de responsabilitate, nu de austeritate. Dacă aceasta va fi direcția guvernului, atunci vom putea discuta", a mai spus Grindeanu.