Guvern: 620 de milioane de lei pentru subvenționarea motorinei în agricultură în 2026

S.R. 19 Mar 2026 - 19:08
ID 26743782 © Brett Critchley | Dreamstime.com
ID 26743782 © Brett Critchley | Dreamstime.com

Guvernul a adoptat joi seară o Hotărâre prin care sunt alocate resursele financiare necesare pentru susținerea lucrărilor mecanizate în agricultură.

Astfel, se alocă suma de 620.000.000 lei din bugetul MADR pentru anul 2026. Aceste fonduri sunt destinate efectuării plăților pentru ajutorul de stat aferent perioadei iulie 2025 – decembrie 2025.

Pentru anul 2026, diferența de acciză care se va returna fermierilor sub formă de rambursare este de 2,697 lei/litru.

Rata accizei reduse a fost stabilită la 106,72 lei/1.000 litri. Această valoare reprezintă conversia în lei a ratei minime de impozitare de 21 euro/1.000 litri (calculată la cursul de schimb de 5,0821 lei pentru 1 euro, stabilit la 1 octombrie 2025).

Subvenția se acordă ca diferență între nivelul accizei standard, prevăzut de Codul Fiscal (2.804,29 lei/1.000 litri), și rata accizei reduse stabilită pentru sectorul agricol. 

Plățile vor fi procesate prin intermediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în limita bugetului aprobat.

