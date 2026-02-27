Guvernul a adoptat ordonanța care prevede reduceri la impozite în cazul persoanelor cu handicap

Guvernul a adoptat vineri Ordonanța de Urgență care prevede reduceri de 15% și 25% la impozitele pentru clădirile vechi și reduceri de până la 50% a impozitelor pentru clădiri și mașini datorate de persoanele cu handicap.

De asemenea, Guvernul a decis că pentru anul 2026 autoritățile publice locale pot reveni, în termen de 15 zile, asupra hotărârilor de mărire a impozitelor și taxelor locale, pe care le pot reduce, urmând ca sumele majorate plătite deja de contribuabili să fie considerate în contul obligațiilor fiscale restante sau viitoare ori să le fie restituite conform legii, potrivit News.ro

Potrivit OUG adoptată de guvern în ședința de vineri, în cazul clădirii folosite ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav și a reprezentanților legali, pe perioada îngrijirii, supravegherii și întreținerii acestora, precum și al terenului aferent acesteia impozitul se reduce cu 50%, iar în cazul persoanelor cu handicap accentuat impozitul se reduce cu 25%.

„Reducerile se aplică pentru întreaga clădire de domiciliu, respectiv pentru terenul aferent clădirii, deținute în comun cu soțul sau soția, pentru clădirile și terenurile aflate în proprietatea persoanelor menționate anterior. În cazul în care o cotă-parte din clădirea de domiciliu și terenul aferent clădirii aparțin unor terți, reducerea nu se acordă pentru acea cotă-parte”, precizează Guvernul.

Reducerea impozitului pe clădiri și terenurile aferente acestora se acordă pe baza documentelor justificative valabile la 31 decembrie a anului fiscal anterior și în funcție de luna în care acestea au fost depuse la organul fiscal local în cazul celor care nu au beneficiat de scutire în anul fiscal anterior, începând cu luna următoare.

În cazul mijloacelor de transport cu capacitate cilindrică mai mică de 2000 cmc, impozitul se reduce cu 50% pentru cele aflate în proprietatea persoanelor cu handicap grav sau a reprezentanților legali ai acestora pe perioada îngrijirii, supravegherii și întreținerii, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului și cu 25% pentru cele aflate în proprietatea persoanelor cu handicap accentuat.

Reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplică pe baza documentelor justificative valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și, respectiv, în funcție de luna în care acestea au fost depuse la organul fiscal local în cazul celor care nu au beneficiat de scutire în anul fiscal anterior, începând cu luna următoare.

De reducerea taxelor și impozitelor locale în cotele stabilite astăzi de Guvern vor beneficia peste 70% din totalul persoanelor cu dizabilități din România, precizează Guvernul.

Totodată, Ordonanța de Urgență adoptată vineri prevede reducerea cu 15% a valorii impozabile a clădirilor cu o vechime între 50 și 100 de ani, la 1 ianuarie a anului fiscal de referință și cu 25% pentru clădiri mai vechi un secol, la 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

„Dacă s-au efectuat lucrări de renovare majoră, anul finalizării se actualizează la anul recepției lucrărilor. Renovarea majoră include obligatoriu lucrări de intervenții asupra structurii de rezistență a clădirii (reconstrucție, consolidare, modernizare, modificare sau extindere etc.) și alte lucrări pentru îmbunătățirea performanței energetice și calității arhitectural-ambientale. Anul terminării se actualizează dacă valoarea clădirii crește cu cel puțin 50% față de valoarea inițială, la finalizarea lucrărilor”, menționează sursa citată.

De asemenea, Guvernul a decis, pentru anul 2026, că autoritățile publice locale pot reveni asupra hotărârilor prin care s-au stabilit cotele adiționale la impozitele și taxele locale, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a ordonanței, în sensul reducerii acestora, dar nu sub cota standard de impozitare prevăzută de lege.

Impozitele și taxele locale plătite în cuantum mai mare de contribuabili se regularizează în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, sumele respective urmând să fie considerate în contul obligațiilor fiscale restante ori următoare sau să fie restituite celor îndreptățiți, conform reglementărilor legale în vigoare.

În cazul bazelor sportive construite de către terți și administrate de asociații și fundații, acestea pot fi scutite de la plata impozitelor și taxelor locale, prin decizia autorităților locale, dar într-o anvelopă de reducere de 5% față de impozitele și taxele încasate în cursul anului precedent, a mai stabilit Guvernul

