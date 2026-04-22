Guvernul aprobă vouchere pentru proceduri FIV în perioada 2026-2030

Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Muncii programul social pentru susținerea cuplurilor și a persoanelor singure în vederea creșterii natalității, valabil pentru perioada 2026-2030.

Programul are ca obiectiv sprijinirea familiilor sau femeilor singure care se confruntă cu infertilitatea, o problemă medicală care afectează aproximativ 10-15% dintre cuplurile de vârstă reproductivă din România.

Prin program, beneficiarii - cupluri infertile, căsătorite sau nu, precum și femei singure cu vârsta între 24 și 42 de ani - vor primi două vouchere digitale în valoare totală de 15.000 lei: 5.000 lei pentru achiziția de medicamente specifice și 10.000 lei pentru proceduri medicale de fertilizare în vitro. Sprijinul este neimpozabil și poate fi acordat de maximum trei ori aceluiași beneficiar, în limita fondurilor disponibile.

"Am propus prelungirea programului național pentru susținerea fertilizării in vitro până în 2030. Pentru că sunt oameni care așteaptă ani de zile. Care încearcă, care speră. Și, de multe ori, suferă în tăcere. Pentru ei, statul trebuie să fie un sprijin real", a declarat ministrul Muncii, Florin Manole.

Numărul maxim de beneficiari ai programului este de 10.000 anual, iar documentele se vor depune exclusiv online, printr-o platformă digitală dedicată. Cererile vor fi analizate și aprobate de MMFTSS în ordinea cronologică a depunerii și dacă dosarele sunt complete.

Prin această inițiativă, Guvernul urmărește combaterea declinului demografic și facilitarea accesului la tratamente costisitoare pentru persoanele afectate de infertilitate.

Programul are, în același timp, un rol important în creșterea nivelului de conștientizare privind infertilitatea, România, la fel ca majoritatea țărilor europene, confruntându-se cu o scădere accentuată a natalității, și în susținerea dreptului fiecărei persoane de a-și întemeia o familie.

La nivelul Uniunii Europene, rata medie a fertilității în anul 2023 a fost de 1,38 copii /femeie, conform datelor furnizate de Eurostat. România se situează la un nivel similar cu state precum Ungaria și Croația, dar sub media unor țări ca Franța sau Bulgaria, unde rata fertilității este relativ mai ridicată (1,66 copii /femeie, respectiv 1,81 copii /femeie).

Normele metodologice care stabilesc documentele necesare și modalitatea de acordare a sprijinului financiar vor fi publicate în termen de 90 de zile de la apariția în Monitorul Oficial a Hotărârii.